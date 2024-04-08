العاصمة: مديرية التجارة تنشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة في عيد الفطر

نشرت مديرية التجارة لولاية الجزائر يوم الإثنين، قوائم التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالمداومة خلال أيام عطلة عيد الفطر.

وتضمّ القوائم أسماء وعناوين التجار الملزمين بفتح محلاتهم التجارية ووحداتهم الإنتاجية في 13 دائرة إدارية بالولاية، مجدولةً في ملفات “إكسل”.

ودعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين على قوائم المداومة الخاصة بعيد الفطر، إلى الالتزام الصارم بها، لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها يوم الأحد، أن الالتزام بمداومة عيد الفطر ستسمح بـ”كسب ثقة المستهلكين وضمان الخدمة العمومية من جهة. وبتجنب العقوبة التي تتراوح بين: