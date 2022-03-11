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الجزائر

العاصمة: وفاة شخصين اختناقا بالغاز

الشروق أونلاين
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العاصمة: وفاة شخصين اختناقا بالغاز

لقي شخصان مصرعهما اختناقا بالغاز المنبعث من مدفأة المنزل بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.

وحسب بيان لمصالح الحماية، الجمعة، فقد تدخلت وحداتها لولاية الجزائر على الساعة 8 و50 دقيقة من أجل تحويل جثتي 02 شخصين من جنس ذكر (21 و28 سنة) متوفيين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة منزل، بحي الحياة  بلدية جسر قسنطينة.

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