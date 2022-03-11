العاصمة: وفاة شخصين اختناقا بالغاز
لقي شخصان مصرعهما اختناقا بالغاز المنبعث من مدفأة المنزل بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.
وحسب بيان لمصالح الحماية، الجمعة، فقد تدخلت وحداتها لولاية الجزائر على الساعة 8 و50 دقيقة من أجل تحويل جثتي 02 شخصين من جنس ذكر (21 و28 سنة) متوفيين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة منزل، بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.
تدخلت وحدات #الحمايةالمدنية #لولاية_الجزائر على الساعة 08و 50 دقيقة من أجل تحويل جثتي 02 شخصين من جنس ذكر (21 و28 سنة) متوفيين متسممين بغاز #أحادي_أكسيد_الكربون المنبعث من مدفأة منزل، بحي الحياة #بلدية_جسر_قسنطينة . pic.twitter.com/KGztpL8p4r
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) March 11, 2022