العاصمة: وفاة شخصين اختناقا بالغاز بباب الزوار

لقي شخصان مصرعهما، السبت، نتيجة اختناقهم بالغاز المتسرب من جهاز تدفئة بمسكنهم بباب الزوار.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 11 و00 د، من أجل تحويل جثتي شخصين متوفيين متسممين بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من جهاز تدفئة داخل منزل سكني بحي إسماعيل يفصح ببلدية باب الزوار.