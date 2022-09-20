العاصمة.. وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة (صور)
خلف اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة بالعاصمة، صبيحة الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.
وقالت الحماية المدنية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “تدخلت وحداتنا لولاية الجزائر على الساعة 06 صباحا على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام تسلسلي بين 12 سيارة على مستوى الطريق الإجتنابي السريع محول قاريدي باتجاه دريد حسين”.
وأضاف البيان: “خلف للأسف وفاة 01 شخص في مكان الحادث وإصابة 08 آخرين تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى سليم زميرلي ومستشفى مصطفى باشا”.
تدخلت وحداتنا لولاية #الجزائر على الساعة 06 صباحا على إثر #حادث__مرور يتمثل في إصطدام تسلسلي بين 12 سيارة على مستوى الطريق الإجتنابي السريع محول قاريدي باتجاه دريد حسين خلف للأسف وفاة 01 شخص في مكان الحادث واصابة 08 أخرين تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى سليم زميرلي و مستشفى مصطفى باشا. pic.twitter.com/TB9buYoRFp
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 20, 2022