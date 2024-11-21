-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

العاصمة.. وفاة شخص و3 إصابات في حريق شقة

الشروق أونلاين
  • 224
  • 0
العاصمة.. وفاة شخص و3 إصابات في حريق شقة
أرشيف

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرين بينهم طفل في حريق شقة ببلدية درارية بالعاصمة.

أفادت مصالح الحماية المدنية، الخميس، أن وحداتها تدخلت على الساعة 03سا33د، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ط أ+5 وانتشاره لشقة بالطابق الرابع، بحي 132 مسكن بوجمعة تميم بلدية و دائرة  الدرارية.

خلف الحريق وفاة شخص و إصابة 03 أشخاص منهم  طفل له حروق و شخصين لهما صعوبة في  التنفس

 تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى من جنس ذكر البالغ من العمر 74 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث.

مقالات ذات صلة
مسابقة لـ”أفضل طائر زينة” في قسنطينة

مسابقة لـ”أفضل طائر زينة” في قسنطينة

مناورة فرنسية في الوقت الضائع!

مناورة فرنسية في الوقت الضائع!

توقيع اتفاق استخباراتي هام بين “كاسبرسكي” الروسية و الـ “أفريبول” في الجزائر

توقيع اتفاق استخباراتي هام بين “كاسبرسكي” الروسية و الـ “أفريبول” في الجزائر

مدير عام “آناد”: نسعى لخلق 12 ألف مؤسسة مصغرة دائمة بحلول 2025

مدير عام “آناد”: نسعى لخلق 12 ألف مؤسسة مصغرة دائمة بحلول 2025

سعيد سعيود يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

سعيد سعيود يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

الحماية المدنية: 5 وفيات و162 جريح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الحماية المدنية: 5 وفيات و162 جريح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد