العاصمة.. وفاة شخص و3 إصابات في حريق شقة

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرين بينهم طفل في حريق شقة ببلدية درارية بالعاصمة.

أفادت مصالح الحماية المدنية، الخميس، أن وحداتها تدخلت على الساعة 03سا33د، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ط أ+5 وانتشاره لشقة بالطابق الرابع، بحي 132 مسكن بوجمعة تميم بلدية و دائرة الدرارية.

خلف الحريق وفاة شخص و إصابة 03 أشخاص منهم طفل له حروق و شخصين لهما صعوبة في التنفس

تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى من جنس ذكر البالغ من العمر 74 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث.