العالم الجزائري بلقاسم حبة يفتتح أول جامعة خاصة بالجزائر

افتتح العالم الجزائري بلقاسم حبة أول جامعة خاصة بالجزائر مختصة في التكنولوجيا ومعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

وأطلق المخترع حبة اسم “معهد نوميديا للتكنولوجيا” على جامعته الخاصة التي تم إنشاؤها حديثا ببلدية الرحمانية بالجزائر العاصمة.

وحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية الذي قام بزيارة إلى الجامعة رفقة صاحبها فإن معهد نوميديا يعتمد على التدريس باللغتين الفرنسية والانجليزية خلال العامين الأولين، أما في السنة الثالثة فيكون التعليم باللغة الانجليزية فقط.

وأوضح المتحدث ذاته أن فلسفة الجامعة تتمثل في دمج مرونة النظام التعليمي الأمريكي وتكييفه مع منهجية التعليم المحلية وهو ما يُخول للطُلاب اختيار تخصصاتهم فقط خلال الفصل الدراسي الرابع.

تجدر الإشارة إلى أن طلاب الجامعة غير مقيدين بالنقاط المتحصل عليها في شهادة البكالوريا لدراسة تخصصات معينة. حسب المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، اعتبر المتحدث باسم السفارة الأمريكية أن برنامج الليسانس في علوم الكمبيوتر بجامعة نوميديا يعد فريدا إلى حد ما في شمال إفريقيا من حيث جودة المحتوى والنهج العلمي لتعليم الطلاب الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة المستقلة وكلود كومبوتنج.

السفارة الأمريكية فخورة بالمخترع الجزائري بلقاسم حبة.. لهذا السبب

وفي 17 أفريل 2022، عبرت السفارة الأمريكية بالجزائر عن افتخارها بالعالم الجزائري بلقاسم حبة باعتباره المخترع الأكثر انتاجا في السيليكون فالي منذ عام 2008.

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فخورون بالمخترع الجزائري الأمريكي بلقاسم حبة – لقد كان المخترع الأكثر إنتاجًا في السيليكون فالي منذ عام 2008، بـ 325 براءة اختراع أو طلب براءة اختراع مسجلة في ذلك الوقت، حسب ما تم توثيقه من طرف Moubachir Silicon Valley “.

وأضافت “حيث يملك ابن ولاية المغير حاليا ما يعادل أكثر من 1700 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم وأكثر من 700 في الولايات المتحدة اغلبها في الهندسة الإلكترونية. ترقبوا الشهر المقبل لتروا كيف يستثمر بلقاسم حبة في مستقبل الجزائر” .