-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يأمر بـالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية
مقالات ذات صلة
مجلة الجيش: “تحوّل كبير” في الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون

مجلة الجيش: “تحوّل كبير” في الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون

وزارة التعليم العالي تنشر نتائج الترقية إلى رتبة أستاذ

وزارة التعليم العالي تنشر نتائج الترقية إلى رتبة أستاذ

ميرابي يطلب: لا عمل بالمناجم والمحاجر إلا لذوي التكوين المتخصص

ميرابي يطلب: لا عمل بالمناجم والمحاجر إلا لذوي التكوين المتخصص

جلسات تقييمية حول تنفيذ مخطط التعليم العالي قريبًا

جلسات تقييمية حول تنفيذ مخطط التعليم العالي قريبًا

فتح نقطتي بيع أسماك “تربية المائيات” بالعاصمة بأسعار المزارع

فتح نقطتي بيع أسماك “تربية المائيات” بالعاصمة بأسعار المزارع

بن عبد الرحمان يلتقي رئيس وزراء لبنان بالرياض

بن عبد الرحمان يلتقي رئيس وزراء لبنان بالرياض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد