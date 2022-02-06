العالم تحت وقع صدمة رحيل ريان.. هل وجدوه ميتا أم توفي بعد إخراجه؟
شكلت النهاية المأساوية للطفل ريان صدمة للمغرب وللكثيرين عبر العالم ممن تابعوا قضيته وكانوا مستبشرين بخروجه حيا.
وما بين دقائق معدودة فصلت إعلان خروجه حيا وأخرى وفاته تبخرت الفرحة وتحولت فضاءات شبكات التواصل إلى بيت عزاء ينعى الطفل الذي حبس أنفاس العالم بوقوعه في بئر ارتوازي.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد عرفت اللحظات الأخيرة لإخراج ريان من البئر تعتيما كبيرا جعلت المجال مفتوحا لانتشار الشائعات وتضارب الروايات حول حالته الصحية، قبل أن يخرج بيان الديوان الملكي ليعلن رسميا خبر وفاته.
ورجح الصحفي المغربي حمزة الوهابي أن تكون السلطات قد علمت بوفاته قبل الوصول إليه وإخراجه ولكنها تعمدت التستر على الأمر تجنبا لحدوث الفوضى في المكان.
وقال الصحفي للجزيرة نت أن عددا من المؤشرات تثبت ذلك، من بينها توقف المسؤولين على العملية عن إرسال لقطات فيديو للصحفيين تظهر الطفل وحالته منذ، الجمعة، مثلما دأبوا على ذلك في الأيام السابقة.
وأضاف أنهم رفضوا طيلة يوم السبت تقديم إجابة قاطعة وواضحة حول الحالة الصحية للطفل وما إذا كان حيا، وكان الجواب على أسئلة الصحفيين الملحة غامضا “نأمل أن يكون حيا”.
من جانبها قالت الصحفية المغربية سهام حليلة، إن الطفل ريان توفي عقب خروجه من البئر وأثناء تلقيه الرعاية الصحية داخل سيارة الإسعاف التي كانت تنقله إلى الطائرة المتواجدة بموقع الحادث تمهيداً لنقله إلى المستشفى.
وأكدت الصحفية المغربية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “مساء دى أم سى”، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة “DMC”، أن الطفل ريان خرج من البئر حياً، ونقل إلى سيارة الإسعاف لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقيه الرعاية الصحية.
وقال مسؤولان حكوميان في المغرب إن الطفل ريان توفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه في ساعة متأخرة من مساء السبت، حسب وكالة “رويترز”.
وتمكن رجال الإنقاذ من استعادة جثة الطفل، بعد إزالة جزء كبير من التلال المجاورة وحفر ممر أفقي في البئر.
يذكر أن كاميرا فريق الإنقاذ، رصدت حركة الطفل أثناء تواجده في البئر، حيث ظهرت عليه إصابات بالغة في منطقة الرأس، كما ظهرت خيوط من الدماء تغطي وجهه إلا أنه كان يحاول تحريك أطرافه خلال احتضانه الصخرة التي ارتطم بها فور سقوطه.
وما إن تأكدت عناصر الإنقاذ المغربية أن الطفل لا يزال على قيد الحياة ويستطيع التنفس حتى أدخلوا الطعام والشراب له، وتمكنت الكاميرا من تسجيل حركته وأنه نجح في مد يده وتناول الطعام، ويعد ذلك هو آخر فيديو لظهور ريان حيا، قبل أن يتم إعلان خبر وفاته.
السلطات المغربية تعلن وفاة ريان
أعلنت السلطات المغربية وفاة الطفل ريان، مساء السبت، بعد دقائق معدودات من إخراجه من البئر الذي قضى فيه قرابة الخمسة أيام.
واستقبل جموع الوافدين لعين المكان خروج ريان بالتكبيرات والتهليلات مستبشرين بخروجه على قيد الحياة، قبل أن تنشر وكالة المغرب العربي للأنباء، حوالي الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت المغرب، بلاغ الديوان الملكي الذي يعلن خبر الوفاة.
وجاء في البيان “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.
وأعرب الملك المغربي عن تعازيه ومواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، ومنوها بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وبالتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية.
أخيرا.. ريان خارج البئر
تمكنت فرق الإنقاذ، من إخراج الطفل المغربي ريان من غياهب الجب بعد أيام عصيبة من الانتظار.
وبحسب ما أظهرت مقاطع مصورة من عين المكان فقد تم إخراج ريان وسط تكبيرات الحضور ممن رابطوا بالقرب من المكان ليطمئنوا على حاله.
وأظهرت بعض الصور والدته منهارة في سيارة الإسعاف، قبل أن تتحرك سيارة الإسعاف إلى مروحية غير معروف وجهتها حتى الآن، حسب العربية.
وكانت وسائل إعلام مغربية قالت إن فريقاً طبياً يتولى عملية إخراج الطفل من البئر وإنعاشه، فيما أوضح صحافي مغربي لـ العربية أن هناك تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال ريان.
ودخلت عملية إنقاذ الطفل ريان، التي أصبحت تشغل الملايين داخل المغرب وخارجه، يومها الثالث، وبدا أنها في مرحلتها النهائية. بعدما أكدت عائلته منذ فترة قصيرة أن الطفل مازال على قيد الحياة. pic.twitter.com/nMVZpm5SsA
— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) February 4, 2022
وحبس الملايين أنفاسهم من داخل المغرب وخارجه ترقباً لعملية إنقاذ ريان، وكان والده خالد أورام قد أكد في تصريحات صحفية أن صغيره ما زال على قيد الحياة.
كما أوضح أن آخر مرة شاهد فيها صور ابنه عبر كاميرات المراقبة كانت الخميس، لافتا إلى أن ريان تناول بعض الطعام وتمكنت فرق الإنقاذ من تزويده بالأكسجين، ومؤكدا بأنه لم يفقد الأمل في خروجه سالما.
آخر تطورات عمليات إنقاذ الطفل ريان #الطفل_ريان pic.twitter.com/CicUYJU438
— Fawasel.trend (@Fawasel_trend) February 4, 2022
وأضاف الوالد المكلوم أن الطفل كان معتادا على اللعب بالقرب من البئر الذي سقط فيها، مشيرا إلى أنه يتوقع -حسبما أخبرته السلطات- إنقاذ ريان خلال 3 ساعات.
من جانبها قالت والدة ريان أن لديها أملا كبيرا في خروج ابنها من البئر سالما، مقدمة الشكر لكل المتضامنين معه.
عمليات إنقاذ الطفل المغربي #ريان في قرية إغران لا تزال مستمرة حتى الان.
ساعات قليلة وأمتار أقل تفصل الطفل ريان أورام الذي شغل المغرب، بل العديد من البلدان العربية، بمأساة سقوطه في بئر عميقة بإقليم شفشاون شمال البلاد، عن الحياة أو الموت.
والد ووالدة ريان:
لدينا أمل في خروجه حياً . pic.twitter.com/350CwqXad2
— ديره نيوز (@deranews) February 4, 2022
وقال رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني، إن عمليات الحفر تتم بحذر شديد خشية وقوع ردم قد يؤدي إلى فاجعة.
وتمكنت فرق الإغاثة من “إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى ريان، وفق ما أوضح مصدر في السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية في وقت سابق الخميس.
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الخميس: “نقترب من إنقاذه إن شاء الله”، مشيرا إلى أن “كل الإمكانيات الطبية جاهزة في عين المكان لمواكبته حتى ينقل إلى المستشفى”.
🔴🟢 فريق صحي شاب تابع لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين متخصصين في الإنعاش والتخدير وممرضين متعددي الاختصاصات، يُرابط في دوار إغران بجماعة تامورت بإقليم الشاون، في إنتظار إنقاذ الطفل ريان، كما يسهرون على تقديم الاستشارات الطبية pic.twitter.com/roh3dwreUE
— Ҝ卄卂ㄥᗪ🇲🇦🇸🇦ⲔⲎⲀ𝓛ⲒⲆ (@KlD3rgh7nQazvj8) February 3, 2022
في ذات السياق أفاد الإعلام المغربي بتجهيز الدرك الملكي لمروحية طبية من أجل نقل الطفل إلى أقرب مستشفى حال إخراجه من الحفرة.
حادثة العياشي تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر يتصدر شبكات التواصل (فيديو)
تصدر خبر سقوط طفل مغربي في بئر بعمق 62 مترا شبكات التواصل الاجتماعي، مع تعالي الأصوات المطالبة بإنقاذه قبل فوات الأوان.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد سقط ريان البالغ من العمر خمس سنوات في البئر، صبيحة الأربعاء 2 فيفري، في غفلة من والديه، ووسعت السطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.
دعوات العرب والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها واعينهم مع الطفل ريان الذي سقط في بئر منذ اكثر من 40 ساعه وجهود مكثفة لانقاذه
فاللهم احفظه ورده الي اهله سالما غانما معافي يارب#أنقذوا_ريان
— إخوان كفرالشيخ (@mb_kfs) February 3, 2022
منذ البارحة وأنا أتابع مسلسل إنقاذ الطفل #ريان في المغرب الشقيق … كان الله في عون إخواننا المغاربة وربي يصبر أهله وذويه وان شاءالله يتم إنقاذه سليما معافا في أقرب وقت… 🇹🇳🇲🇦#أنقذوا_ريان
— Nour Tunisien (@nour_tunisien) February 3, 2022
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة للإسراع في إنقاذ ريان الذي لا يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا.
واستذكر البعض حادثة الشاب الجزائري العياشي محجوبي الذي سقط في بئر ارتوازي شهر ديسمبر من العام 2018، والذي بقي عالقا لمدة 9 أيام قبل أن يلقى حتفه في ظل فشل المساعي لانقاذه.
اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ
— 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022
وتعمل السلطات حاليا على الحفر في البئر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، الذي يعاني حسب مقطع مصور تم التقاطه من جروح طفيفة على مستوى الرأس.
وأشارت التقارير إلى تطوع عدد من شباب المنطقة بالنزول إلى البئر لإنقاذه ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب ضيق البئر ووجود انحناء في عمقه.
ريان طفل مغربي عنده 5 سنوات، سقط في بئر ضيق جدا على عمق يزيد عن 32 متر
4 متطوعين حتي الأن حاولوا النزول في البئر لانقاذه ولكنهم فشلوا بسبب ضيق البئر ولكن محاولات انقاذ الطفل مستمره حتي الأن
منذ قليل أظهرت الكاميرات أن الطفل لازال حيا ويحرك يده
ربنا يحفظه ويرعاه ويخرج سالم معافى pic.twitter.com/H0YJY2LiOB
— mohamed Abo ali (@m_aboali7995) February 3, 2022
وقررت السلطات المحلية استئناف عملية الحفر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، بعد مرور 30 ساعة من محاولة الوصول إليه دون جدوى.
قصة الطفل المغربي ريان
الطفل ريان سقط في بئر عميق وهو عالق فيه لأكثر من 30 ساعة، الجهد متواصل ومكثف لإنقاذ الطفل قبل فوات الاوان pic.twitter.com/EYlI77FS92
— هانثل | HANTHL (@u2nd1) February 3, 2022
⛔️ شجاعة الطفل ريان فاقت شجاعة كل الأبطال،فرغم قضائه أكثر من 35 ساعة في قاع البئر الضيقة العميقة المظلمة الباردة،فهو لازال يتفاعل مع فرق الإنقاذ و يعطيهم إشارات الحياة، و يستمع لكل الحديث الدائر في الأعلى
الحمد لله #أنقذوا_الطفل_ريان
— محمد واموسي (@ouamoussi) February 3, 2022
وأوضحت أن عناصر الوقاية المدنية تعمل على مد الطفل بالأوكسجين، كما تم وضع كاميرات للاطمئنان على حالته.
هاهي الكاميرا في قاع البئر تبين أن الطفل مزال على قيد الحياة ولكن مسكين تهلك 💔 والسلطات المحلية زودته بالأكسجين، والمجهودات مبذولة لمحاولة الوصول إليه بأي طريقة
لا حول ولا قوة إلا بالله 🤲🏻💔😭
حاولت نقطع الفيديو باش ما يبانش الطفل #ريان_اورام#أنقذوا_ريان
يااارب🤲🏻🤲🏻💔 pic.twitter.com/PsoBINpmvM
— Youness BENCHERIF✨🖤🌸💙✨ (@younessbencher2) February 2, 2022
يذكر أن البئر التي سقط فيها ريان ملك لوالده، وقد كانت مغطاة بصفيحة معدنية فمشى فوقها ليستقر في الداخل.