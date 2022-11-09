العالم سيتفاجأ بالمستوى العالي لتنظيم كأس العالم في قطر

مصطفى بيراف في حديث لـ"الشروق":

أكد رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية مصطفى بيراف مساندته المطلقة لدولة قطر ودعمه المعنوي لها في تنظيم نهائيات كأس العالم المنتظرة بعد أيام قليلة، مشيرا بأن العالم سيتفاجأ بالمستوى العالي من الناحية التنظيمية في نسخة مونديال قطر، ما يجعل قطر دولة وشعبا تستحق كل التشجيع والمساندة بقيادة الأمير الشيخ تميم.

جدد مصطفى بيراف وقفته مع دولة قطر الشقيقة التي تضع آخر اللمسات لافتتاح نهائيات كأس العالم، حيث قال في حديث خص به الشروق: “نحن جد سعداء بتنظيم كأس العالم في قطر الشقيقة برئاسة الأمير الشيخ تميم الذي هو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك يعد ركيزة هامة في الرياضة العالمية”، مضيفا بأن الذين يسعون إلى تشويه سمعة قطر والتقليل من شأنها بخصوص تنظيم كأس العالم ما هو سوى شكل من أشكال الغيرة للتأثير في الجهود والإمكانات الكبيرة المسخرة لاحتضان أول نسخة من المونديال في دولة عربية.

وقال بيراف في هذا الجانب “أكيد أن الأمور ستكون جد ايجابية، لأن الشيء الذي نسمع به من هنا وهناك ما هو إلا غيرة من بعض الأطراف التي لم تتقبل قيام دولة عربية ممثلة في قطر بتنظيم أكبر حدث عالمي، وهو كأس العالم الذي يعد أكبر منافسة دولية إلى جانب الألعاب الأولمبية”.

وأوضح مصطفى بيراف بأننا “فخورون بالشعب القطري والسلطات القطرية، وفخورون بكل ما يقومون به للعالم في سبيل إنجاح منافسة مونديال 2022″، مستغلا الفرصة لتقديم الشكر والتهاني للأمير الشيخ تميم، معبرا له عن بالغ التحية والاحترام والصداقة منه ومن جميع الأطراف التي تمثل إتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، مؤكدا أن نسخة كأس العالم بقطر ستكون من أكبر البطولات منذ إنشاء هذه المنافسة، وحسب بيراف فإن العالم كله سينبهر وسيتفاجأ من التنظيم العالي والعالمي لكأس العالم في دولة قطر الشقيقة.