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العالم على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة يوم الأحد

الشروق أونلاين
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العالم على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة يوم الأحد

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، أن كوكب الأرض يمر يوم الأحد المقبل بمنطقة حطام مُذنب Swift-Tuttle.

وستحدث الظاهرة الفلكية يوم الأحد القادم، بوقوع زخة شهب “البرشاويات”. وهي أفضل زخات الشهب السنوية التي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس في منشور عبر حسابه الرسمي على “تويتر”. إلى أن “هذه الشهب تأتي بفعل دخول الأرض في منطقة بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle”.

وأشار الأستاذ نفسه أنه تمّ “اكتشافه عام 1862، مؤكدًا أن عدد زخة شهب البرشاويات يصل إلى 60 شهابا في الساعة عند الذروة”.

وتابع تادرس: “تستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 جويلية إلى 24 أوت، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أوت”.

ويمكن رؤية بقايا مذنب “Swift-Tuttle” على شكل نيازك تُمطر السماء بغزاره بمعدل 60 شهاب كل ساعة دون توقف.

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