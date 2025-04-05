العالم يسمع آخر كلمات شهيد في غزة!

كانت سيارات الإسعاف الفلسطينية في غزة تجوب أحد الشوارع، أضواؤها مُنيرة وعلاماتها المُمَيَّزة واضحة للعيان، وفي لحظة نزول المُسعِفين لإنقاذ عربة كانت مائلة على جانب الطريق، قُوبلوا بوابل من الرّصاص، ثم اقترب المجرمون الصهاينة منهم فأجهَزوا على مَن بقي حيا، وأُحْرِقت سيارات الإسعاف، وتم ردم الشهداء بأكوام من الرّمال لعلَّهم يستطيعون تغطية جريمتهم الشنعاء هذه، كما فعلوا في كل شبر من أرض غزة الطاهرة… (أعلن الدفاع المدني في غزة عن المجزرة يوم 29 مارس الماضي، على أن تكون قد ارتكبت 6 أيام من قبل بحي تل السلطان غرب مدينة رفح).

وبمجرد اكتشاف الجريمة خرجت رواية المُغتصِب الصهيوني تقول أنَّ مُجرمِيه استهدفوا سيارات “مشبوهة” كانت بلا أضواء، وأنهم قَضَوا على قياديين في المقاومة! وأيَّد معظم الإعلام الغربي كعادته هذه الرواية واصفا المجاهدين بالإرهابين، ومُدَّعيا أن المجرمين الصهاينة كانوا في حالة دفاع، واستقبل رئيس “المجر” بعد أيام المجرم نتنياهو غير آبه بالقانون الدولي ولا بعلاقات دولته مع العرب والمسلمين!!

وشاء الله تعالى أن يُجْلي الحقيقة للعالم، وأن يَكشف زيف وكذب الرواية الصهيونية، وخداع الإعلام الصهيوني، وكيفية قلبه لِلحقائق وتزييفها كما في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين…

لقد تم اكتشاف فيديو يُوَثِّق الحقيقة كما هي مع جثمان شهيد من بين الـ14 بعد انتشاله من تحت الرمال.. ووصل ذلك الفيديو إلى الإعلام الغربي عن طريق أحد الدبلوماسيين رفض الكشف عن هويته، ونشره موقع “نيوزويك” الأمريكي كما هو مع ترجمة الكلمات، واكتشف العالم مرة أخرى حقيقة هؤلاء الصهاينة الدَّمويين الذين فاقت جرائمهم جرائم جميع من سبقهم من المعتدين والجبابرة والمجرمين في حق البشرية على مر التاريخ.

لقد ظهرت في هذا الفيديو سيارات الإسعاف بأضوائها منيرة الطريق، وبعلاماتها المُمَيّزة الواضحة للعيان، وبألوانها الحمراء المعروفة، (عكس الرواية الصهيونية)، مما يؤكد أنها استُهدفت عمدا وهي سيارات إسعاف!!… وفي لحظة نزول المسعفِين مباشرة، ومن غير طلقات إنذار، بدأ رميهم المتواصل بالرصاص، واستمر ذلك إلى حين انقطع صوت الشهيد صاحب التسجيل وارتقي إلى بارئه مع جميع رفقائه…

ولكنه قبل أن يرتقي كان يُسجِّل بالصوت والصورة تلك اللحظات المشهودة في تاريخ شعب يقاوم المحتل إلى آخر رمق. وشاءت مشيئة الله تعالى أن يُدفَن هاتفه معه، لِيتمكن كل العالم من سماع كلماته مُترجَمة إلى كافة اللغات…

ولم أجد بُدا بدوري، من توثيقها للتاريخ كتابة، رغم أنَّ سَماعها مباشرة يكون أكثر تعبيرا عن الحقيقة:

بعد أن يقول الشهيد “يا رب يكونوا بخير، يا رب يكونوا بخير” (يدعو لمَن توقع أنهم بالسيارة المائلة جنب الطريق)، يبدأ الأعداء الصهاينة في رميه ورفاقه بالرّصاص… عندها يرفع الشهيد سبابته بالشهادة، ويسجل بهاتفه آخر كلماته التي سيسمعها كل العالم، يقول:

“أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (يقولها 8 مرات).. (ويواصل بصوت خافت بعد إصابته)، سامحونا (4 مرات) ثم يِضيف: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. يا رب تقبَّلنا، يا رب إني أتوب إليك وأستغفرك يا رب (مرتان)، يا رب سامحونا يا شباب، تقبلني شهيدا يا الله وتُب علي، يمّا (يا أمي) سامحيني يَمَّا، هذه الطريق اللِّي اخترتها يَمَّا أني أساعد الناس، سامحيني يَمّا سامحيني يمَّا، والله ما قبلت هذا الطريق إلا لأساعد الناس، يا رب تُب علي، إنْ كتبتني من الشهداء، تقبَّلني يا رب، أنا عارف أني أنا مذنب قاطع في صلاتك، تقبَّلني يا رب… (ثم يشاهد الصهاينة قادمين ليُجهزوا عليه فيقول): أَجَو اليهود، أجَوَ اليهود… ويرتقي شهيدا…

الكلمات تُعبِّر عن نفسها، إنْ مِن مَوقفه من مساعدة الغير، أو إحساسه بأنه مُقصَّر في حق إخوانه من الشباب المجاهدين، أو برِّه بوالدته وطلب السَّماح منها، أو طلبه للشهادة في سبيل الله، أو شعوره بالتقصير في واجب الصلاة…

كم هي ذات قيمة هذه الكلمات، وكم هي مُعبّرة عن ثبات وثقة في نصر قادم بإذن الله…