العالم يشهد المسابقة الأولى من نوعها لملكة جمال الذكاء الاصطناعي!

قالت تقارير إخبارية إن العالم على موعد مع انطلاق مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها في تاريخ مسابقات ملكات الجمال.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن المسابقة المستحدثة ستكون بإشراف لجنة تحكيم تضم شخصيات مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشفت قواعد مسابقة Fanvue Miss AI أن الحكم سيتم بناء على الجمال والنفوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.

ويقول ويل موناناج، المؤسس المشارك لـ Fanvue، إنه يأمل أن تصبح هذه المنافسة بمثابة “جوائز الأوسكار لمبدعي الذكاء الاصطناعي”.

وتتطلب المشاركة في المنافسة إرسال صورة لامرأة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتقديم إجابات على قائمة من الأسئلة، مثل “ما هو حلمك الوحيد لجعل العالم مكانا أفضل؟” واستفسارات عن التفاصيل الفنية للذكاء الاصطناعي المستخدم.

وستضم لجنة التحكيم “أدوات ذكية مبتكرة مختصة بالجمال”، بما في ذلك “أيتانا لوبيز” التي جمعت آلاف المتابعين عبر “إنستغرام”، وكذلك مؤرخة المسابقة في بريطانيا، سالي آن فوسيت، ومستشار العلاقات العامة، أندرو بلوخ.

ويشير موقع Fanvue إلى أن هناك نقاطا يجب تسجيلها للتفاصيل حول العينين واليدين، وهي المناطق التي تواجه بعض مولدات صور الذكاء الاصطناعي صعوبة في حلها.

وتقول Fanvue إن الإعلان عن الفائز سيتم في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت في مايو، وستبلغ الجائزة الكبرى 5000 دولار نقدا مع “برنامج خاص لإرشاد الإبداع” بقيمة 3000 دولار.

ومن المقرر أن تنطق المسابقة بعد عدة أيام ويشارك فيها 5 مرشحات من العالم الرقمي، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتضم لجنة التحكيم العديد من الشخصيات المؤثرة مثل، إميلي بيليجريني وأيتانا لوبيز اللذان لديهم باعٍ كبير في عالم الذكاء الاصطناعي، كما يوجد العديد من الشخصيات الحقيقية في لجنة الحكام.

وتعتبر مسابقة Miss AI، المسابقة الأولى من نوعها لجوائز World AI Creator (WAICA)، والتي يرعاها محتوى المبدعين Fanvue، حيث تُقدر مؤسسة Miss AI المواهب، ومن ثم حصد العديد من الألقاب.

تُعتبر تقنية الـ AI من التقنيات المهمة التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا، بسبب الإنجازات التي أحدثتها هذه التقنية منذ عدة أعوام، لكنها تطورت بشكل كبير بداية من 2023.

وكشف العديد من العلماء، عن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تحسين هواتف الآيفون بالاعتماد على الشرائح الحديثة التي تُعالج البيانات بشكل سريع باستخدام المعالج العصبي.