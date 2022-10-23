العاهل السعودي يؤكد دعم المملكة للجزائر لإنجاح القمة العربية

أكد الديوان الملكي في السعودية مساء الأحد في بيان، وقوف المملكة إلى جانب الجزائر. ودعمها لنجاح القمة العربية التي تحتضنها البلاد في 1 و2 نوفمبر المقبل.

وجاء في ذات البيان، أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة”، بعد تعذّر مشاركة ولي العهد محمد بن سلمان لأسباب صحية.

وأوضح البيان أن الملك سلمان كان قد أناب ولي عهده للمشاركة في قمة الجزائر، “إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية، أوصى بتجنب سموه (ولي العهد) السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف. وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى”.

وتابع البيان:”يتعذر على سموه الكريم (ولي العهد) القيام بزيارة الجزائر الشقيقة. أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة”.

وختم بيان الديوان الملكي بالقول:”وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة سمو وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. مؤكداً، وقوف المملكة إلى جانب الجزائر، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة”.