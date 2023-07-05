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الجزائر

العاهل السعودي يهنئ الرئيس تبون بمناسبة عيد الاستقلال

الشروق أونلاين
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العاهل السعودي يهنئ الرئيس تبون بمناسبة عيد الاستقلال
أرشيف
لقاء سابق بين الملك سلمان والرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، برقية تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.

وأعرب الملك في برقيته، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، عن “أطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الجزائري، ولحكومة وشعب الجزائر اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة أيضا للرئيس تبون، عبّر فيها “عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، والمزيد من التقدم والازدهار للبلاد”.

وتحتفل الجزائر في الخامس من جويلية من هذا عام، بالذكرى المزدوجة الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب.

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