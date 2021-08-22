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الجزائر
فيما وجدت جثتها متقدمة في التعفن

العثور على أستاذة جامعية جثّة هامدة بمنزلها وسط المدية

ب. عبد الرّحيم
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العثور على أستاذة جامعية جثّة هامدة بمنزلها وسط المدية
أرشيف

اهتز حي طحطوح الشعبي وسط مدينة المدية في ساعة الصباح الأولى، على نبإ العثور على جثّة الأستاذة الجامعية “ب. خ” 66 سنة، وهي أستاذة في علم النفس بجامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية، فبعد غيابها لأيام معدودة تم اقتحام بيتها الكائن بإحدى عمارات الحي سالف الذكر بناء على نداء قدّمه الجيران بعد اشتمامهم لرائحة غريبة وكذا ملاحظتهم غياب الأستاذة عن الأنظار، وهي التي تقطن في المنزل لوحدها، ليتم العثور على جثتها وهي في حالة متقدمة من التعفن، حيث تمّ نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية بحضور رجال الأمن نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف، أين سيتم تشريح جثة الضحية لمعرفة ملابسات وحيثيات الوفاة وطبيعتها، وذلك في إطار التحقيق المفتوح من طرف مصالح الأمن.

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