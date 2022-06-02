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العثور على أميرة قطرية سابقة متوفاة في منزلها بإسبانيا

الشروق أونلاين
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العثور على أميرة قطرية سابقة متوفاة في منزلها بإسبانيا
ح.م
كاسيا غالانيو

عثرت الشرطة الإسبانية على الأميرة القطرية السابقة كاسيا غالّانيو (45 عاما)، متوفاة على سرير في منزلها  بجزيرة ماربيا الإسبانية، صباح الأحد الماضي.

وحسب ما نقلته صحف محلية، فإن كاسيا هي زوجة سابقة لعبد العزيز بن خليفة آل ثاني (73 عامًا)، عمّ أمير قطر الحالي.

وكان عبدالعزيز بن خليفة وزيرا للمالية في قطر، قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا منذ عام 1992.

وذكرت “إل موندو” أن ابنة غالّانيو أبلغت الشرطة بأنها لم تستطع الاتصال بوالدتها طيلة أربعة أيام. قبل أن تعثر عليها الشرطة ميتة في منزلها، من دون علامات عنف على جثّتها.

وأشارت ذات المصادر، إلى أنّ كاسيا غالانيو، الأمريكية ذات الأصول البولندية، أصبحت أميرة في قطر عندما تزوجت عبد العزيز بن خليفة في 2004.

لكن زواجها من الميلياردير القطري لم يدم سوى 3 سنوات، حيث وقع الطلاق بين الزوجين، وتبعه نزاع طويل حول حضانة بناتهما الثلاث.

مقتل رجل أمن في سفارة قطر بفرنسا.. أوّل تعليق من السفارة

في 23 ماي 2022، قتل حارس أمن يعمل في سفارة قطر بفرنسا صباح الإثنين، على يد رجل اعتُقل بعد الواقعة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة إن شجارا وقع بين الرجلين أمام السفارة. في حين فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة.

واستبعد مصدر بالشرطة الفرنسية في تصريح لوكالة رويترز أن تكون الحادثة عملا إرهابيا. فيما ذكرت صحيفة “لوباريزيان” أنّ المتّهم البالغ من العمر 38 عاما، يعاني من اضطرابات عقلية.

وقالت السفارة القطرية في باريس في تغريدة على تويتر:”في جريمة بشعة وغير مبرّرة قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الإثنين”.

وأضافت:”وفور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات”، متابعة:”نترقّب نتائج التحقيقات، وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد”.

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