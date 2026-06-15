العثور على أنياب فيل تعود لأكثر من مليون و200 ألف سنة

اكتشاف مهم بموقع "رجل تيغنيف" الأثري في معسكر

تمكن فريق من الخبراء والباحثين في علم الآثار، بقيادة البروفيسور محمد سحنوني، الاثنين، من العثور على أنياب فيل يعود تاريخها لمليون و200 ألف سنة خلت، بالموقع الأثري رجل تيغنيف بولاية معسكر.

وقد باشر الفريق الباحث حفريات على مستوى الموقع قبل أيام، في إطار عمليات التنقيب والبحث الجارية على مستوى الموقع، منذ سنة 2013، تم فيها جمع الكثير من المعلومات عن “إنسان تيغنيف” قبل الإعلان عن العثور على ناب لفيل منقرض له صلة مباشرة بسلالة الفيلة الموجودة حاليا في إفريقيا، بحسب ما أكده البروفيسور “سحنوني” للشروق، الذي أضاف أن “الناب” التي تم العثور عليها، تعتبر تحفة نادرة هي الوحيدة في الجزائر يتم حاليا العمل على استخراجها وإجراء دراسات وبحوث عليها قبل عرضها في أحد المتاحف الجزائرية.

وقد باشر قبل أيام فريق مختص في علم الآثار حفريات جديدة على مستوى موقع رجل تيغنيف لمواصلة استكشاف الموقع والتوصل لنتائج أخرى بخصوص حياة أقدم رجل في شمال إفريقيا، الذي يعتقد أنه ظهر منذ أكثر من مليون و500 ألف سنة بحسب الباحثين.

ويقود الفريق المختص البروفيسور “محمد سحنوني”، الباحث في المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، برفقة باحثين آخرين بذات المركز، وطلبة ومهتمين بالآثار وبالبحث في موقع الرجل التيغنيفي.

هذا الأخير، أشار إلى أن أعمال البحث تواصلت مرة أخرى بعد الانطلاقة الفعلية في البحث بالموقع التي كانت سنة 2013 وتواصلت بمعدل مرتين في السنة بمدة 20 يوما في كل مرة، عدا فترة ظهور جائحة كورونا.

وأضاف المتحدث، بأنه يمكن للحفريات التي توشك على الانتهاء، أن تظهر نتائج جديدة مقارنة بما تم التوصل إليه في الحفريات السابقة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من العمل ونشرها للاطلاع.

وأكد من جهته مدير الثقافة والفنون لولاية معسكر عبد الغني رزيقي، أنه تم تسهيل عمل فريق البحث بقيادة البروفيسور محمد سحنوني، بتوفير جميع الإمكانات، مثمنا جهود عمل الاستكشاف والبحث الحاصل على مستوى موقع رجل تيغنيف، حيث تكللت بالعثور نهار أمس على “ناب فيل” يعود لأكثر من مليون و200 ألف سنة يتم حاليا العمل على استخراجه.

وأضاف المتحدث، أن مصالحه وبالتعاون مع ذات المركز، تبرمج حفريات علمية على مستوى نفس الموقع الأثري بشكل دوري، وذلك بغية توسيع البحث حول المراحل التاريخية التي عرفها، وكذا التنقيب عن بقايا حجرية قديمة تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، اعتبارا من أن لهذا الموقع الأثري الذي تم تصنيفه في السنوات الأولى بعد الاستقلال ضمن قائمة التراث المادي الوطني، قيمة تاريخية علمية، تؤهله لكي يصنف ضمن قائمة التراث العالمي.

مطالب بـحماية الموقع

كما عبر رئيس جمعية رجل تيغنيف الثقافية، “عبد القادر سعدي”، عن امتنانه لعمل فريق البحث والنتائج المتوصل إليها لحد الآن، آملا أن تتولى السلطات العمومية العناية بالموقع من حيث صيانته ونظافته وإحاطته بجدار واق مع ضمان حراسته.

ويعد هذا الموقع الأثري المتواجد بالجهة الغربية لمدينة تيغنيف، ويتربع على مساحة تفوق 1 هكتار، عبارة عن كتلة صخرية ارتفاعها ما بين 25 و30 مترا، حيث تعود الاكتشافات الأولى به لسنة 1870 من خلال استغلال المرملة المتواجدة بمدينة تغنيف “قرية بالكاو” سابقا، التي تم بداخلها جمع بعض العظام المتحجرة، فضلا عن اكتشاف البقايا الحجرية من مادة الصوان وفأس مصقول.

وجرى سنة 1954 اكتشاف بقايا لعظام رجل تيغنيف، تمثلت في ثلاثة أجزاء من فك سفلي وعدد من الأسنان المتفرقة وبقايا أحجار مصقولة.

وبغية تعميق البحوث العلمية حول هذا الموقع الأثري والعمل على حمايته وتثمينه، تقوم وزارة الثقافة والفنون بإرسال فرق مختصة من المركز الوطني للبحوث في ما قبل التاريخ بقيادة الباحث “محمد سحنوني”، حيث تم الشروع في ذلك سنة 2013 وبقي عمله متواصلا إلى يومنا هذا.

وأسفرت نتائج اكتشافات هذه الفرقة العلمية ضمن هذه الحفريات، عن كون الموقع الأثري لإنسان تيغنيف يعود لأكثر من مليون و500 ألف سنة.