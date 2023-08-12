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العثور على الأطفال المفقودين بتيزي وزو

الشروق أونلاين
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العثور على الأطفال المفقودين بتيزي وزو
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عثرت وحدات الحماية المدنية والدرك الوطني، السبت، على الأطفال المفقودين في البر بولاية تيزي وزو بصحة جيدة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن مصالحها عثرت بالتنسيق مع الدرك الوطني على الساعة 9 و20 دقيقة على 03 أطفال فقدوا في البر بقرية تازكريت ببلدية  تيزي غنيف.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد أطلقت على الساعة الثانية صباحا عملية بحث على 3 أطفال مفقودين في البر بقرية تازكريت ببلدية ودائرة تيزي غنيف بولاية تيزي وزو.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، السبت، في بيان لها أن وحداتها بالتنسيق مع الدرك الوطني تدخلت على الساعة 2 سا26د من أجل عملية البحث عن 03 أطفال يبلغون من العمر 10 و13 و18 سنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن عملية البحث لا تزال متواصلة.

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