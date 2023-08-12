العثور على الأطفال المفقودين بتيزي وزو

عثرت وحدات الحماية المدنية والدرك الوطني، السبت، على الأطفال المفقودين في البر بولاية تيزي وزو بصحة جيدة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن مصالحها عثرت بالتنسيق مع الدرك الوطني على الساعة 9 و20 دقيقة على 03 أطفال فقدوا في البر بقرية تازكريت ببلدية تيزي غنيف.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد أطلقت على الساعة الثانية صباحا عملية بحث على 3 أطفال مفقودين في البر بقرية تازكريت ببلدية ودائرة تيزي غنيف بولاية تيزي وزو.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، السبت، في بيان لها أن وحداتها بالتنسيق مع الدرك الوطني تدخلت على الساعة 2 سا26د من أجل عملية البحث عن 03 أطفال يبلغون من العمر 10 و13 و18 سنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن عملية البحث لا تزال متواصلة.