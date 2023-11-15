-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

العثور على الحارس السّابق لِمنتخب زيمبابوي جثّة هامدة

الشروق الرياضي
  • 568
  • 0
العثور على الحارس السّابق لِمنتخب زيمبابوي جثّة هامدة
ح.م
جورج تشيغوفا.

عُثِرَ على حارس مرمى منتخب زيمبابوي سابقا جورج تشيغوفا جثّة هامدة، داخل بيته.

وكان جورج تشيغوفا (32 سنة) يبتعد عن الميادين منذ شهر جويلية الماضي للعلاج، بعد تعرّضه لِنوبة قلبية أثناء التدريبات.

ومثّل الحارس جورج تشيغوفا ألوان منتخب بلاده زيمبابوي في 32 مباراة دولية، ما بين 2011 و2019.

وعلى مستوى الأندية، ومنذ 2020، ارتدى جورج تشيغوفا زيّ فريق سبور سبورت الجنوب إفريقي.

ويحمل الحارس جورج تشيغوفا في سجّله لقبَين مع منتخب زيمبابوي، في منافسة كأس اتحاد جنوب القارّة السّمراء لِكرة القدم (كوسافا).

مقالات ذات صلة
“كنت قادرا على البقاء في السيتي.. أنا أحق بالكرة الذهبية من الحارس المغربي”

“كنت قادرا على البقاء في السيتي.. أنا أحق بالكرة الذهبية من الحارس المغربي”

بن ناصر يتوقّع عودته في هذا التاريخ ويسرد “نكتة” عن والدته

بن ناصر يتوقّع عودته في هذا التاريخ ويسرد “نكتة” عن والدته

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري في مهمة التدارك أمام المغرب

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري في مهمة التدارك أمام المغرب

“كان لدي خيار تمثيل منتخب هولندا واخترت الخضر لهذه الأسباب”

“كان لدي خيار تمثيل منتخب هولندا واخترت الخضر لهذه الأسباب”

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق انطلاقة مثالية

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق انطلاقة مثالية

بِالصّور: أول حصّة تدريبية لِمنتخب الصّومال بِالجزائر

بِالصّور: أول حصّة تدريبية لِمنتخب الصّومال بِالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد