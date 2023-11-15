العثور على الحارس السّابق لِمنتخب زيمبابوي جثّة هامدة

عُثِرَ على حارس مرمى منتخب زيمبابوي سابقا جورج تشيغوفا جثّة هامدة، داخل بيته.

وكان جورج تشيغوفا (32 سنة) يبتعد عن الميادين منذ شهر جويلية الماضي للعلاج، بعد تعرّضه لِنوبة قلبية أثناء التدريبات.

ومثّل الحارس جورج تشيغوفا ألوان منتخب بلاده زيمبابوي في 32 مباراة دولية، ما بين 2011 و2019.

وعلى مستوى الأندية، ومنذ 2020، ارتدى جورج تشيغوفا زيّ فريق سبور سبورت الجنوب إفريقي.

ويحمل الحارس جورج تشيغوفا في سجّله لقبَين مع منتخب زيمبابوي، في منافسة كأس اتحاد جنوب القارّة السّمراء لِكرة القدم (كوسافا).