العثور على الطفل أنيس ميتا.. النيابة العامة تكشف التفاصيل     

كشفت النيابة العامة لدى محكمة قسنطينة عن العثور على الطفل أنيس بوذراع ميتا بسيدي أمسيد السبت بعد اختفائه منذ تاريخ 18 فيفري الجاري.

وأوضحت النيابة العامة لدى محكمة قسنطينة في بيان لها، الأحد، أنه بعد وورد بلاغ باختفاء الطفل المدعو (ب. أ.ز) والبالغ من العمر 15 سنة تم إطلاق بحث موسع انطلاقا من بيت الطفل العائلي.

وتابع البيان أنه وبتاريخ 26 فيفري الجاري، وردت لمصالح الضبطية القضائية معلومات مفادها العثور على جثة شخص ملقاة في بركة مائية على مستوى واد الرمال أسفل جسر سيدي أمسيد.

وأضاف البيان أن وكيل الجمهورية انتقل إلى المكان مرفوقا بطبيب شرعي وفرقة مختصة من الحماية المدنية بعد انتشال الجثة تبين أنها في حالة تعفن متقدم.

وأفاد بيان النيابة العامة أن والد الطفل الضحية تعرف على ملابس الضحية وأكد أنها تعود لإبنه.

وأوضح البيان أن نتائج التشريح الأولية أكدت أن الوفاة ناتجة عن أضرار كبيرة تمت معاينتها على جسم الضحية يرجح أنها ناتجة عن السقوط من علو كبير ولم يتم معاينة أية آثار تعذيب أو عنف مورس على جسم الضحية.