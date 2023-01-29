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الجزائر

العثور على الطفل المفقود بمرتفعات الشريعة

الشروق أونلاين
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العثور على الطفل المفقود بمرتفعات الشريعة
ح.م
صورة للحماية المدنية بمرتفعات الشريعة

كشفت الشروق نيوز بأنه تم العثور على الطفل المفقود بمرتفعات الشريعة بولاية البليدة.

وأوضح مراسل الشروق نيوز بولاية البليدة أنه تم العثور على الطفل بمنطقة بن هجوري بمحاذاة حي بن عاشور ببلدية اولاد يعيش ولاية البليدة.

وكانت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة قد أعلنت، الأحد، عن فقدان طفل يبلغ من العمر 12 سنة منذ مساء السبت بمرتفعات الشريعة.

وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة أن الطفل المفقود من مساء السبت كان رفقة صديقه البالغ نفس السن أثناء توجههم نحو مرتفعات الشريعة للتمتع بمناظر الثلوج التي غطت هذه المنطقة.

وأضاف البيان أن مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة جندت مختلف وحداتها بما فيهم فرقة التدخل في الأماكن الصعبة لتكثيف عملية البحث.

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