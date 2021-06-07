العثور على الطفل المفقود محمد أمين جثة هامدة بمنطقة جبلية ببجاية

تم العثور على الطفل المفقود محمد أمين حدور، الاثنين، جثة هامدة بمنطقة جبلية تابعة لبلدية تامريجت بولاية بجاية.

واختفى الطفل الذي يبلغ من العمر عشر سنوات، صباح الأحد بعد خروجه رفقة أقرانه لقطف نبات الزعتر لكنه لم يعد معهم، وهو ما دفع عائلته للبحث عنه رفقة الحماية المدنية والدرك ومتطوعين من المنطقة.

وبعد رحلة بحث متواصلة عثر على الطفل محمد فجر الاثنين، جثة هامدة في منطقة تامجريت الجبلية ببجاية.

وتبقى أسباب وفاة الطفل غامضة، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث.