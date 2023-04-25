العثور على ثعبانين في مناطق سكنية بقالمة وخنشلة (صور)

تمكن أعوان الحماية المدنية في عين الطويلة بولاية خنشلة مساء الثلاثاء، من الإمساك بثعبان كان يشكل خطرا على سكان حيّ سكني بالمنطقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قام الأعوان المتدّخلون بالسيطرة على الثعبان “باحترافية، ومن دون تسجيل أي خسائر بشرية”.

وفي قالمة، تدخلت وحدة للحماية المدنية ظهر اليوم، بعد تلقيّها بلاغا عن دخول ثعبان لمنزل عائلي في حي زموري صالح في بلدية قلعة بوصبع.

وبعد إجراء عملية التعرف، عثرت أعوان الحماية على الثعبان في قفص درج المنزل، حيث اصطياده، من دون تسجيل أي خسائر كذلك.