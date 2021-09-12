العثور على جثة إمام مسجد متفحمة ببرج بوعريريج

كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج، الأحد، أنه تم العثور على جثة الإمام المختفي منذ أيام متفحمة.

وقال “لخضر فنيط” للشروق نيوز في اتصال هاتفي إن الضحية كان مختفيا منذ يومين قبل أن يتم العثور عليه متفحما في واد بمحاذاة عمارات في المكان المسمى “الميزان” ببلدية رأس الوادي.

وحسب المعلومات الأولية فإن الضحية الذي يعمل كإمام بمسجد محمد العربي بن تباني براس الوادي كان يعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية في الآونة الأخيرة.

يذكر أن مصالح الدرك الوطني باشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.