-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

العثور على جثة إمام مسجد متفحمة ببرج بوعريريج

نادية شريف
  • 3355
  • 0
العثور على جثة إمام مسجد متفحمة ببرج بوعريريج

كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج، الأحد، أنه تم العثور على جثة الإمام المختفي منذ أيام متفحمة.

وقال “لخضر فنيط” للشروق نيوز  في اتصال هاتفي إن الضحية كان مختفيا منذ يومين قبل أن يتم العثور عليه متفحما في واد بمحاذاة عمارات في المكان المسمى “الميزان” ببلدية رأس الوادي.

وحسب المعلومات الأولية فإن الضحية الذي يعمل كإمام بمسجد محمد العربي بن تباني براس الوادي كان يعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية في الآونة الأخيرة.

 يذكر أن مصالح الدرك الوطني باشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

مقالات ذات صلة
رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي

رسميا..الأفافاس يقرر المشاركة في الانتخابات المحلية

رسميا..الأفافاس يقرر المشاركة في الانتخابات المحلية

أخبار الجزائر ليوم السبت 11 سبتمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم السبت 11 سبتمبر 2021

 وزارة الصناعة الصيدلانية: إنتاج اللقاح الصيني بالجزائر نهاية سبتمبر

 وزارة الصناعة الصيدلانية: إنتاج اللقاح الصيني بالجزائر نهاية سبتمبر

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

محتالة تستولي على 3 ملايير من طالبي السكن بوهران

محتالة تستولي على 3 ملايير من طالبي السكن بوهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد