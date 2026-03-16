العثور على جثة ابنة وزيرة الاستيطان الصهيونية بعد فضيحة مدوية.. ما القصة؟
أثارت وفاة ابنة أوريت شتروك، وزيرة الاستيطان الصهيونية جدلا واسعا، في تل أبيب، بعد العثور على جثتها في ظروف غامضة، وذلك بعد وقت قصير من اعترافات صادمة كشفت فيها عن تعرّضها لاعتداءات جنسية منذ الطفولة داخل منزل عائلتها.
ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فقد تم العثور على جثة شوشانا شتروك، داخل نُزل كانت قد استأجرته في منطقة الجليل الأعلى، ما اعتبره مستوطنون فضيحة أخلاقية وسياسية من العيار الثقيل، رغم أن المعطيات الأولية تحدثت عن عدم وجود شبهة جنائية.
انتحرت شوشانا ستروك، ابنة الوزيرة أوريت ستروك.
لقد نشرت عدداً لا يحصى من مقاطع الفيديو التي توضح فيها كيف تعرضت للإيذاء والاستغلال من قبل والديها.
وقالت الوزيرة الصهيونية، صباح الأحد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن ابنتها توفيت بشكل مفاجئ، بينما تولت فرق الطوارئ نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح، فيما أفحمها معلقون بالتأكيد على إجرامها في حق شوشانا التي فضحت بعض الطقوس التي كانت تمارس عليها من قبل أسرتها!
مصادر عبرية: العثور على جثة "شوشانا ستروك" ابنة وزيرة الاستيطان "أوريت ستروك" في منزلها بعد أسابيع من كشفها عن اعتداء والديها عليها جنسيًا.
وكانت الفتاة البالغة من العمر 34 عاما، قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تقول إنها قررت أخيرا التحدث عن مأساتها بعد طول صمت، مؤكدة تعرضها لاعتداءات جنسية منذ الطفولة وموجهة أصابع الاتهام لوالديها.
وأضافت أنها ظلت تخفي ما حدث معها لفترة طويلة بسبب الخوف والضغط النفسي، قبل أن تقرر الكشف عن قصتها علنا، حيث أوضحت أن والديها وشقيقها وآخرين، جميعهم شركاء في الاعتداء عليها جنسيا في سياق ديني أرثوذكسي يهودي.
وتابعت أن تلك الطقوس تمت ممارستها عليها ابتداء من سن العامين ونصف في مستوطنة الخليل، وشملت “برمجة” وتدريبا باستخدام المخدرات، التنويم المغناطيسي، والاعتداء الجنسي المتكرر كجزء من طقوس بيدوفيلية.
في ذات السياق، اعترفت أن والدها استمر في استغلالها، بتسهيل الدعارة لها مع الآخرين في تل أبيب من سن 13 سنة واستمر الاعتداء الجنسي عليها حتى سن متقدمة، مع تصوير بعض الحالات لأغراض إباحية.
شوشانا ستروك، ابنة الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك، وزيرة "المستوطنات والمهام الوطنية" نشرت مقطع فيديو الليلة الماضية كشفت فيه باعترافات كاملة الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها من والديها وشقيقها في اطار طقوس دينية بيدوفيلية في المجتمع الأرثوذكسي…
يذكر أن شوشانا تقدمت قبل وفاتها بشكاوى رسمية للتحقيق في قضيتها التي هزت تل أبيب، وفقا لصحف عبرية، كما ظهرت في أكثر من فيديو وهي تتحدث عن معاناتها النفسية التي لم تستطع تجاوزها، خاصة وأن المجرمين في حقها هم أقرب الناس إليها.