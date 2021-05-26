-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

العثور على جثة الشاب المختفي بعين صالح

ش. بن ايعيش
  • 367
  • 0
العثور على جثة الشاب المختفي بعين صالح
أرشيف

عثر صباح الأربعاء مواطنون متطوعون، على جثة الشاب المختفي بعين صالح، الذي كان فقدانه طيلة أسبوع، محل اهتمام الشارع المحلي.

ووجد متطوعون جثة الشاب، المنحدر من ولاية باتنة، بمكان معزول يبعد 10 كلم عن مسار الطريق الوطني رقم 1، في نقطته الكيلومترية 140 جنوب عاصمة الولاية.

وكانت جثة الشاب قد أخذت في التحلّل، وعُثر عليها على بعد أمتار من سيارته، التي يستغلها في نقل الأشخاص، ولم تتضح أسباب الوفاة، في انتظار صدور نتائج التحقيق الأمني والخبرة الطبية.
وولد اختفاء الشاب، موجة تضامنية بعين صالح، حيث أطلقت جمعية “الإحسان” الخيرية عملية واسعة للبحث عنه، سخرت لها عددا من المركبات الرباعية.

مقالات ذات صلة
منحة الـ30 مليونا.. لمن استطاع إليها سبيلا!

منحة الـ30 مليونا.. لمن استطاع إليها سبيلا!

وزارة التربية: أكثر من 731 ألف مترشح يجتازون شهادة البكالوريا

وزارة التربية: أكثر من 731 ألف مترشح يجتازون شهادة البكالوريا

وزارة الدفاع: هكذا حاولت شبكة مغربية إغراق الجزائر بالنقود المزورة

وزارة الدفاع: هكذا حاولت شبكة مغربية إغراق الجزائر بالنقود المزورة

مطار جانت من دون ماء

مطار جانت من دون ماء

قسيمة السيارات

قسيمة السيارات

وزارة التربية تدعو النقابات إلى العدول عن الحركة الإحتجاجية

وزارة التربية تدعو النقابات إلى العدول عن الحركة الإحتجاجية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد