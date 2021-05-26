العثور على جثة الشاب المختفي بعين صالح

عثر صباح الأربعاء مواطنون متطوعون، على جثة الشاب المختفي بعين صالح، الذي كان فقدانه طيلة أسبوع، محل اهتمام الشارع المحلي.

ووجد متطوعون جثة الشاب، المنحدر من ولاية باتنة، بمكان معزول يبعد 10 كلم عن مسار الطريق الوطني رقم 1، في نقطته الكيلومترية 140 جنوب عاصمة الولاية.

وكانت جثة الشاب قد أخذت في التحلّل، وعُثر عليها على بعد أمتار من سيارته، التي يستغلها في نقل الأشخاص، ولم تتضح أسباب الوفاة، في انتظار صدور نتائج التحقيق الأمني والخبرة الطبية.

وولد اختفاء الشاب، موجة تضامنية بعين صالح، حيث أطلقت جمعية “الإحسان” الخيرية عملية واسعة للبحث عنه، سخرت لها عددا من المركبات الرباعية.