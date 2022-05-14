العثور على جثة الشرطي أيمن كرمالي بساحل جيجل

تعرض إلى السقوط في كورنيش ملبو ببجاية

تم السبت انتشال جثة الشاب المفقود منذ ثاني أيام عيد الفطر على مستوى الشاطئ الصخري “ليفالاز” بكورنيش ملبو أقصى شرق ولاية بجاية، بشاطئ زيامة منصورية غرب ولاية جيجل، وحسب معلومات “الشروق” فإن جثة الضحية قد تم العثور عليها من قبل بعض الصيادين قبل الاتصال بالحماية المدنية الذين تكفلوا بنقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بغرض التشريح.

وأثارت قضية اختفاء الشاب “أيمن كرمالي” الذي ينحدر من بلدية مزلوق بولاية سطيف، وكان يشتغل في حياته – حسب معلوماتنا دائما – شرطيا بولاية بسكرة، الكثير من الحيرة بعد خبر اختفائه على مستوى كورنيش ملبو أين تم العثور على سيارته وبداخلها كل وثائقه، حيث تم حينها ترجيح فرضية سقوطه من أعلى المنحدر باتجاه البحر، الأمر الذي استدعى تمشيط الساحل الشرقي لولاية بجاية من قبل غطاسي وأعوان الحماية المدنية على مدار أيام عديدة وذلك قبل أن يتم العثور على الشرطي المفقود جثة هامدة من قبل صيادي زيامة منصورية.

ولا يمكن إلى حد الساعة تحديد ظروف وحيثيات سقوط الضحية إلى البحر بالمكان المذكور، وهو السؤال الذي سيجيب عنه التحقيق الذي فتحته في هذا الشأن عناصر الأمن، الذين تابعوا القضية منذ لحظة الإعلان عن اختفاء الضحية.

ولا يزال مطلب تأمين كورنيش ملبو قائما بالنظر إلى تكرار حوادث سقوط الأبرياء بالمكان المذكور إلى البحر، ورغم الإقبال المتزايد على كورنيش ملبو من قبل زوار وسكان الولاية، إلا أن المكان لا يزال يفتقر إلى التهيئة اللازمة التي من شأنها أن تضمن راحة وسلامة قاصديه.. فإلى متى هذه اللامبالاة، وهل بمثل هذه العقليات يتم تطوير السياحة؟