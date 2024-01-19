العثور على جثة الغريق المفقود “أيمن” في سكيكدة

وفاة مسن بسكتة قلبية على الشاطئ

“المهم أني عثرت عليه لأكرمه بالدفن”.. بهذه الكلمات استقبل مراد محيقني، والد الضحية، نبأ العثور على جثة ابنه البالغ من العمر 21 سنة، الذي تم العثور على جثته عصر يوم الخميس، من طرف فرق الغطس التابعة للحماية المدنية لولاية سكيكدة. وكان السيد مراد قد تسمّر طوال الأيام الفائتة أمام شاطئ البحر، مترقبا خبرا أو مفاجئة سارة، مثلما صرح بذلك لـ”الشروق اليومي”.

يذكر أن الشاب أيمن سقط في أعماق البحر، خلال الاضطراب الجوي في الثامن من الشهر الجاري، أين كان بصدد أخذ صورة تذكارية “سيلفي” مع الأمواج العاتية بالشاطئ العسكري رقم 1، وللإشارة، فقد تم العثور على الجثة بذات الشاطئ، ولكن على بعد حوالي 800 مترا فقط من مكان غرقه وعلى عمق 25 مترا، حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمّقا لكشف ملابسات غرقه، كما ووري، زوال أمس الجمعة، الثرى، بمقبرة البلدية بمدينة عزابة التي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 37 كلم، وذلك بحضور جمع غفير من ممثلي السلطات المدنية والعسكرية وأهالي وأقارب الضحية.

ولم تتوقف والدة الضحية عن الدعاء لابنها، الذي ظل يواسيها، ويعدها بأن يشرفها والعائلة أينما حلّ وارتحل، وهي تبكي بشدة وحرقة على فقدان ابنها.

وفي سياق ذي صلة، تم العثور في نفس اليوم على جثة ثانية بالشاطئ الصخري رقم 5، بقرية قرباز، ببلدية بن عزوز، بشرق الولاية، لشيخ يبلغ من العمر ستين سنة، يرجّح بأنه توفي بسكتة قلبية، حيث أكدت مصادر بأنه كان بصدد الوضوء على مستوى الشاطئ، لأداء صلاة المغرب في المسجد القريب، ليسقط فاقدا للوعي، أين تم نقله إلى مستشفى المدينة، ليتضح بعد فحصه بأنه قد فارق الحياة.