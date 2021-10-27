العثور على جثة المحامي المفقود في فيضان وادي السحاولة بالعاصمة
تمكنت وحدات الحماية المدنية، الأربعاء، من العثور على جثة المحامي مهدي زيتوني، بعد 5 أيام كاملة من البحث، اثر جرف مياه سيول لسيارته بوادي السحاولة في العاصمة.
وظل المحامي مفقودا منذ، السبت الماضي، بعد الفيضانات التي شهدتها اغلب بلديات العاصمة وخاصة الغربية منها ما تسبب في وفاة 3 أشخاص وخسائر مادية معتبرة.
تمكنت فرق #الحماية_المدنية من العثور و تحديد مكان الضحية الثالثة والمفقودة منذ 05 أيام متوفية، بالمكان المسمى حوش فيميناس ببلدية #درارية، الضحية جرفتها سيول #واد_الغولة ببلدية #سحاولة على إثر #التقلبات_الجوية التي شهدتها العاصمة يوم السبت الماضي. pic.twitter.com/Uu78B3hoI9
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 27, 2021
وتمكنت ذات المصالح من العثور على الضحية، بالمكان المسمى حوش فيميناس ببلدية درارية.
إلى ذلك عثرت مصالح الحماية المدنية على جثة إمرأة تبلغ من العمر 58 سنة بوادي السحاولة، كما عثرت ذات المصالح على جثة ضحية “رجل”.