العثور على جثة المحامي المفقود في فيضان وادي السحاولة بالعاصمة

تمكنت وحدات الحماية المدنية، الأربعاء، من العثور على جثة المحامي مهدي زيتوني، بعد 5 أيام كاملة من البحث، اثر جرف مياه سيول لسيارته بوادي السحاولة في العاصمة.

وظل المحامي مفقودا منذ، السبت الماضي، بعد الفيضانات التي شهدتها اغلب بلديات العاصمة وخاصة الغربية منها ما تسبب في وفاة 3 أشخاص وخسائر مادية معتبرة.

وتمكنت ذات المصالح من العثور على الضحية، بالمكان المسمى حوش فيميناس ببلدية درارية.

إلى ذلك عثرت مصالح الحماية المدنية على جثة إمرأة تبلغ من العمر 58 سنة بوادي السحاولة، كما عثرت ذات المصالح على جثة ضحية “رجل”.