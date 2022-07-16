العثور على جثة حراڤ من بجاية بإسبانيا

بعد 9 أشهر من انقطاع أخباره

تم قبل يومين العثور على جثة حراڤ من بجاية بإحدى غرف حفظ الجثث بإسبانيا وذلك بعد 9 أشهر من انقطاع أخباره، أي منذ الليلة التي أبحر فيها باتجاه السواحل الاسبانية بطريقة غير شرعية.

وحسب معلومات “الشروق” فإن الجثة تعود للشاب “عبد القادر. ب” البالغ من العمر 29 سنة، ينحدر من بلدية ماسيسنا بضواحي صدوق في بجاية، هذا الأخير الذي اختار ذات ليلة ركوب قارب الموت لتجريب حظه بالجهة المقابلة للمتوسط، لكن القدر أراد غير ذلك بعد ما انقلب القارب بمن على متنه وسط البحر، وأمام غياب أي خبر، بعد انقطاع الاتصال، فقد أعلنت العائلة فقدان ابنها مع ربط الاتصال بالجمعيات الخيرية الناشطة بالجهة الشمالية للمتوسط، ليظل الترقب منذ ذلك الوقت سيد الموقف، حيث مرت الأيام والأسابيع والأشهر من دون معرفة مصير ابن ماسيسنا وذلك إلى غاية التعرف عليه بإحدى غرف حفظ الجثث المخصصة لضحايا الهجرة غير الشرعية المتواجدة بإسبانيا، ويبدو أن الشاب عبد القادر قد غرق وسط البحر قبل أن تلفظ أمواج البحر جثته باتجاه السواحل الاسبانية، وهي المأساة التي لا تتمناها أي عائلة.

ومن المرجح أن تكون الجثة قد ظلت بمصلحة حفظ الجثث بإسبانيا لأشهر عديدة وذلك من دون أن يسأل عنها أي أحد وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، ورغم العثور أخيرا على جثة ابن منطقة ماسيسنا، إلا أن الترقب يبقى مجددا سيد الموقف جراء طول إجراءات نقل جثته، حيث أعلنت في هذا الصدد عائلة الضحية عن خبر وفاة ابنها، لكن من دون تحديد تاريخ تشييع جنازته.

وفي هذا الصدد، لا يزال مصير الحراڤة الـ23 الذين خرجوا ليلة 17 ديسمبر 2020 على متن قارب صيد من شاطئ “واداس” بالجهة الغربية لولاية بجاية باتجاه السواحل الاسبانية، مجهولا إلى حد الساعة.