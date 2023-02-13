العثور على جثة شاب بخنشلة.. نيابة الجمهورية تفتح تحقيقا

أمرت نيابة الجمهورية بمحكمة خنشلة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة شاب يبلغ من العمر 32 سنة عثر عليه جثة هامدة داخل مسكنه العائلي ببلدية طامزة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان “أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الرأي العام أنه في حدود الساعة الثالثة مساء من يوم السبت الموافق لتاريخ 11 فبراير 2023 تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطامزة بلاغا مفاده العثور على المدعو (ب غ ف) البالغ من العمر 32 سنة جثة هامدة في بيته المتواجد بمركز بلدية طامزة ولاية خنشلة”.

وفور إخطار مصالح العدالة, تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة إلى مسكن الضحية الهالك قصد إجراء المعاينات الأولية رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة ومصالح الحماية المدنية أين أمر بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة والتحري حول مدى مطابقة الأجهزة الكهرومنزلية لمعايير وقواعد الأمن والسلامة, كما اشار ذات البيان.