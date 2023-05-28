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قصة مأسوية تدمي القلوب

العثور على جثة شاب فوق قبر أمه بأدرار

ب. العربي
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العثور على جثة شاب فوق قبر أمه بأدرار
أرشيف

عثرت، مصالح الحماية بأدرار، السبت، على جثة شاب يتيم يعاني من أزمة نفسية حرجة، حيث تم العثور عليه بمقبرة حي قصر باعبدالله الفوقاني ببلدية أدرار.
وكان في وقت سابق قد تم تداول صور له عبر شبكة التواصل الاجتماعي تظهر معاناته قرابة العامين، إذ يتخذ من المقبرة مأوى له قرب قبر أمه المتوفاة.
وقد تم نقل الضحية قبل وفاته إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن سينا بأدرار للتكفل به نفسيا وصحيا، أين تم تشخيص حالته الصحية وتقديم العلاجات الأولية له وتكليف طبيب مختص في الأمراض العقلية بمتابعته، في انتظار تحويله للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية لأجل وضعه تحت العناية إلى غاية استشفائه نهائيا، غير أن الموت كان أسبق من كل الإجراءات المتخذته.
وكان ممثلون عن المجتمع المدني قد تنقلوا مساء الجمعة الماضي نحو مقبرة قصر باعبدالله الفوقاني فور تداول صور للضحية عبر شبكة التواصل الاجتماعي والتي تظهر حالته النفسية الاجتماعية الحرجة، وهذا قبل العثور عليه ميتا.

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