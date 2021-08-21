العثور على جثة شاب في خندق لصرف المياه

تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة

عثر على جثة هامدة لشاب، الجمعة، بحي الحدب ببلدية الرويسات (الضاحية الشرقية لمدينة ورقلة)، حسب ما أفادت مصالح مديرية الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر بجثة عشريني عثر عليها في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة في خندق لصرف مياه النخيل على مستوى حي الحدب ببلدية الرويسات، كما أوضح في تصريح للصحافة المكلف بالاتصال بذات المديرية الملازم الأول محي الدين ميموني.

وفور إبلاغها بالحادث، تدخلت عناصر الحماية المدنية بالوحدة الثانوية لعين البيضاء لانتشال جثة الضحية التي تم إجلاءها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث.

ق. م