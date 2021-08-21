-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة

العثور على جثة شاب في خندق لصرف المياه

الشروق
  • 214
  • 0
العثور على جثة شاب في خندق لصرف المياه
أرشيف

عثر على جثة هامدة لشاب، الجمعة، بحي الحدب ببلدية الرويسات (الضاحية الشرقية لمدينة ورقلة)، حسب ما أفادت مصالح مديرية الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر بجثة عشريني عثر عليها في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة في خندق لصرف مياه النخيل على مستوى حي الحدب ببلدية الرويسات، كما أوضح في تصريح للصحافة المكلف بالاتصال بذات المديرية الملازم الأول محي الدين ميموني.

وفور إبلاغها بالحادث، تدخلت عناصر الحماية المدنية بالوحدة الثانوية لعين البيضاء لانتشال جثة الضحية التي تم إجلاءها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث.

ق. م

مقالات ذات صلة
مبادرة سياسية لإخماد نار الفتنة

مبادرة سياسية لإخماد نار الفتنة

لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

اجتماع الحكومة: ملفات 3 قطاعات على طاولة الوزير الأول

اجتماع الحكومة: ملفات 3 قطاعات على طاولة الوزير الأول

جزائري ينقذ ثلاثة حراقة مغاربة بأعجوبة

جزائري ينقذ ثلاثة حراقة مغاربة بأعجوبة

لعمامرة: يجب الالتزام الصارم بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال

لعمامرة: يجب الالتزام الصارم بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال

تفاصيل البروتوكول الصحي لتأمين التّلاميذ من متحوّر “دلتا”

تفاصيل البروتوكول الصحي لتأمين التّلاميذ من متحوّر “دلتا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد