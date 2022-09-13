العثور على جثة طفل “قالمي” مفقود بأحد شواطئ عنابة
عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة، الثلاثاء، على جثة طفل بأحد الشواطئ، ينحدر من ولاية قالمة، كان قد اختفى منذ يومين.
وقالت الحماية المدنية في بيان لها على فيسبوك: “تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة شطايبي هذا اليوم 2022/09/13 في حدود الساعة ال 09 سا و 20 د بالمكان المسمى شاطئ عكاشة الغير محروس لأجل انتشال جثة الطفل المتوفي المفقود منذ أول أمس”.
وأضافت أنه تم تحويل جثة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من ولاية قالمة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شطايبي.