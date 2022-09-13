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الجزائر

العثور على جثة طفل “قالمي” مفقود بأحد شواطئ عنابة

الشروق أونلاين
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العثور على جثة طفل “قالمي” مفقود بأحد شواطئ عنابة
صفحة الحماية المدنية عنابة
انتشال جثة الطفل القالمي بشاطئ عكاشة

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة، الثلاثاء، على جثة طفل بأحد الشواطئ، ينحدر من ولاية قالمة، كان قد اختفى منذ يومين.

وقالت الحماية المدنية في بيان لها على فيسبوك: “تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة شطايبي هذا اليوم 2022/09/13 في حدود الساعة ال 09 سا و 20 د بالمكان المسمى شاطئ عكاشة الغير محروس لأجل انتشال جثة الطفل المتوفي المفقود منذ أول أمس”.

وأضافت أنه تم تحويل جثة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من ولاية قالمة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شطايبي.

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