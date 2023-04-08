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الجزائر

العثور على جثة طفل معلّقة في غصن شجرة بالشلف

الشروق أونلاين
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العثور على جثة طفل معلّقة في غصن شجرة بالشلف
أرشيف
الحماية المدنية

استيقظ سكان منطقة الروايشية بتنس في الشلف صباح السبت، على وقعِ حادثة أليمة. بعد العثور على جثة طفل في الـ13 من العمر، معلّقة في غصن شجرة، في ظروف غامضة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية في بيان، فقد أبلغت عائلة الضحية عن فقدان الطفل مساء الجمعة في حدود الحادية عشر 23:00 ليلا.

وعلى إثر ذلك، باشرت فرق الحماية المدنية بتنس، عملية البحث عن الطفل المفقود. رفقه مصالح الدرك الوطني وعدد من سكان المنطقة.

وفي حدود الساعة 6:45 من صباح السبت، عُثر على جثة المفقود معلّقة في غصن شجرة، من طرف أحد المواطنين. لتباشر مصالح الدرك تحقيقا في الحادثة، لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الطفل.

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