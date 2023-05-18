العثور على جثة غريق بعد 11 يوما من البحث بالطارف

تم صبيحة الخميس، العثور على جثة الغريق المفقود بأحد شواطئ ولاية الطارف، بعد عملية بحث دامت 11 يوما.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية لولاية الطارف، فقد تم صبيحة الخميس على الساعة 9 و40 دقيقة العثور على جثة الغريق المفقود بشاطئ البطاح وانتشاله من طرف غطاسي الحماية.

الغريق الذي تواصلت عملية البحث عنه 11 يوماً، ينحدر من قرية سيدي مبارك ببن مهيدي ويبلغ من العمر 33 سنة.

وأكد المصدر ذاته، أنه وبعد الإنتهاء من جميع الإجراءات الأمنية، سيتم تحويل جـثـة الغريق إلى مصلحة حفظ الجـثث بمستشفى القالة.