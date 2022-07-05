العثور على جثة فتاة متفحمة، حريق يأتي على مساحات غابية

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022

العثور على جثة فتاة متفحمة بالجباحية

أحسن حراش

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة بعثور مصالح الدرك الوطني بالبويرة على جثة فتاة متفحمة مجهولة الهوية كانت مرمية بمحاذاة الطريق السيار شرق غرب بمنطقة واد الرخام بالجباحية شمال الولاية، واستنادا إلى ذات المصادر فإن الجثة التي بدت عليها آثار الحرق مجهولة الهوية، اكتشفها مواطنون بالمنطقة بالقرب من جسر واد الرخام ، ليتم إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت قصد معاينة الجثة ثم تحويلها إلى مستشفى اعمر أوعمران بالأخضرية مع مباشرة تحقيق معمق قصد تحديد هوية الجثة إضافة إلى ملابسات تواجدها بالمنطقة وسبب وفاتها.

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ضراوة النيران استدعت تدخل الطائرة الروسية

حريق يأتي على مساحات غابية بباتنة

طاهر حليسي

تدخلت الطائرة الروسية المستأجرة مؤخرا، الاثنين، في إطفاء الحريق الذي شب منذ ليلة الأحد الأخير، في غابات كيمل المتاخمة لغابة بني ملول بولاية باتنة.

وكان الحريق اندلع مساء الأحد في غابة كيمل لأسباب مازالت مجهولة ربطها البعض بالحرارة التي فاقت فاق الأربعين درجة، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، التي استنفرت سبع وحدات بينها الرتل المتحرك، بمساعدة رتلي ولايتي أم البواقي والمسيلة ما مكّن من التحكم في عمليات الإطفاء، رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي.

كما شهدت العملية مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات قبل أن تقوم الطائرة الروسية المختصة في مكافحة الحرائق التي تزودت بالوقود من مطار بن بولعيد الدولي بباتنة، بطلعتين جويتين رشت في كل واحدة منها 12.000 لتر من المياه التي تزودت بها من ساحل ولاية بجاية، ومكّن تدخل الطائرة الروسية من تقديم دعم هام حدا لمختلف الوحدات للنيران منذ ليلة الأحد إلى ظهيرة الاثنين، فيما تراكمت سحب حمضية نتيجة تصاعد الأدخنة وتهطل الأمطار الرعدية بغزارة على غابة كيمل مساء الاثنين، وهلل المواطنون لهذا التدخل الحاسم الذي سيمكّن من حماية هذه الغابة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، كصرح طبيعي هائل، لا مثل له في كامل القارة الإفريقية، كونه أكبر موقع لأشجار الأرز بالقارة، فيما لم يتسن لنا معرفة حصيلة الحريق.

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مقتل سائق سيارة اصطدمت بأشجار النفق الأخضر في بجاية

ت. ع

تسبب حادث سير وقع الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 12 الذي يربط بجاية بولاية تيزي وزو على مستوى النفق الأخضر عند مدخل مدينة القصر، اثر انحراف واصطدام سيارة سياحية من نوع “هيونداي” بأشجار النفق، في مقتل سائق السيارة في الأربعينات من عمره، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث من طرف أعوان الحماية المدنية، ويبقى الحذر مطلوبا على مستوى المقطع المذكور تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

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تتم صناعتها من مواد مضرة بالصحة

ضبط 84 ألف ملعقة منتجة داخل ورشة سريّة بقسنطينة

عصام بن منية

مكنت التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية قسنطينة، بشأن المعلومات التي وردت إليها، بخصوص قيام أحد الأشخاص بإنشاء ورشة سريّة لصناعة الملاعق، من اكتشاف مستودع مجهزّ بمعدّات لصناعة الملاعق من مادة الألمنيوم المستخلصة من النفايات المعدنية، وقد كشفت التحريات بأن تلك الملاعق المنتجة من مادة الألمنيوم المستخلصة من النفايات المعدنية يتم تسويقها في المحلات التجارية والأسواق الشعبية والمقاهي عبر مختلف الولايات، حيث بينت المعاينة الميدانية خلال عملية مداهمة الورشة من طرف عناصر الشرطة المدعومين بأفراد من فرقة الشرطة العلمية وأعوان مديرية التجارة، بأن تلك الملاعق التي يتم إنتاجها داخل الورشة السريّة، غير مطابقة للمعايير المعمول بها في مجال التغذية، كما أنها لا تحمل أية علامة مسجلة، وأن صاحب الورشة يقوم بصناعتها من مادة الألمنيوم المستخرجة من النفايات المعدنية، من دون إخضاعها لأية معالجة صحيّة، ليتم على الفور وبعد التنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، حجز كمية الملاعق المنتجة والمقدرة بـ84 ألف ملعقة مصنوعة من مادة الألمنيوم، بالإضافة إلى مجموعة من العتاد المستعمل في الإنتاج، مع توقيف صاحب الورشة البالغ من العمر 65 سنة، وتحويله إلى مقر الأمن الحضري الحادي عشر للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة إنشاء ورشة سرية لصناعة الملاعق من مادة الألمنيوم غير مطابقة للمعايير المعمول بها في مجال التغذية مع انعدام العلامة المسجلة، تم بموجبه إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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وفاة شاب غرقا بحوض مائي بتبسة

ب. دريد

باشرت مصالح الأمن، ببلدية بكارية بولاية تبسة، الثلاثاء، تحقيقاتها حول أسباب وظروف وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة، والذي عثر عليه بحوض مائي بمنطقة الخنقة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الشاب، س.ع خرج رفقة أصدقائه في رحلة سياحية لجبال بكارية ليتوجه بعدها نحو الحوض المائي، والذي عادة ما يقصده الأطفال الصغار للغطس فيه، إلا أن الشاب وحسب ذات المصدر عجز عن الخروج من الحوض، ليتم الاتصال برجال الحماية المدنية، الذين تمكنوا من انتشال جثته وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى عالية صالح بتبسة حيث أمر السيد وكيل الجمهورية، بتشريحها وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة.

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خمس وفيات وخمسة جرحى في حادث سير بالجلفة

نورين. ع

وقع، صبيحة الثلاثاء، حادث سير بالطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط الجلفة والأغواط بالمنطقة المسماة “رأس الريح” أسفر عن وفاة خمسة أشخاص إثر اصطدام بين سيارتين وشاحنة، فيما أصيب خمسة ركاب آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 4 و59 سنة، أما الجرحى تتراوح أعمارهم ما بين 15و63 سنة، وذكرت مصادر الشروق أن مصالح الحماية تدخلت وقامت بتحويل المصابين والوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المختلط بوبكر هتهتات والجرحى تم تحويلهم لمصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى، ويتواصل مسلسل الحوادث أيضا، أين توفي عشريني ببلدية حد الصحاري إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة ليرتفع عدد الوفيات لست وفيات في الحادثين.