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العثور على جثة متسلقة جبال شهيرة بعد يومين من اختفائها

جواهر الشروق
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العثور على جثة متسلقة جبال شهيرة بعد يومين من اختفائها
أن بي سي نيوز
متسلقة الجبال هيلاري نيلسون

عُثر، صباح الأربعاء، على جثة متسلقة جبال أمريكية شهيرة، بعد أن سقطت قبل يومين في منحدر ضيق خلال رحلة في جبال الهيمالايا.

كانت هيلاري نيلسون، 49 عاما، تتزلج من قمة جبل ماناسلو مع شريكها جيم موريسون، عندما سقطت إلى الأسفل.

وأعاق سوء الأحوال الجوية جهود الإنقاذ، لكن الفرق تمكنت من تجديد بحثها يوم الثلاثاء، حيث تم العثور على جثة نيلسون في نهاية المطاف واسترجاعها يوم الأربعاء.

وقال جيبان غيميري من “شانغريلا نيبال تريك” التي تولت تنظيم رحلة التسلّق لـ” أن بي سي نيوز” إن جثة نيلسون سيتم نقلها إلى كاتماندو، عاصمة نيبال”.

وقال موريسون، شريك المتزلجة، إنه قضى اليومين الأخيرين في البحث عنها بطائرة هليكوبتر بمساعدة طيار ماهر، وقد تمكنا من الهبوط على ارتفاع 22 ألف قدم والبحث عن نيلسون، مضيفا إنه وجد جثتها بمساعدة الآخرين يوم الأربعاء في العاشرة والنصف صباحا.

يذكر أن نيلسون بدأت ممارسة تسلّق الجبال منذ عقدين، وفي سنة 2012، كانت أول امرأة تصل إلى قمة إيفرست، أعلى جبل في العالم خلال 24 ساعة، وجبل لوتسي المجاور، وتعتبر ثاني ضحية مؤكدة في موسم التسلق الخريفي في النيبال.

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