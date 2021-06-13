العثور على جثة مراهق معلقة إلى شجرة بالبويرة

الظاهرة باتت تتكرر بشكل متزايد

اهتزت، نهار الأحد، قرية تالة مليحة، التابعة لبلدية أولاد راشد شرق البويرة، على وقع العثور على جثة مراهق، لا يتعدى عمره 16 سنة، وهي معلقة بواسطة حبل إلى شجرة غير بعيد عن منزله العائلي، حيث تجهل ملابسات الحادثة التي باتت تتكرر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، ما دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر .

واستنادا إلى روايات محلية، فإن الضحية يدعى “ن. ا”، 15 سنة، كان قد غاب عن منزله العائلي منذ الساعات الأولى من الصباح مصطحبا بيده منجلا وقطعة حبل، أين كان معتادا على جلب نبات الشيح من الوادي الذي يبعد عن منزلهم بحوالي 500 متر، قبل أن يكتشف أحد السكان جثته وهي معلقة بواسطة حبل من رقبته إلى جذع شجرة، وسط صدمة وذهول كل من يعرفه، خاصة وأنه معروف بنشاطه في صفوف الكشافة الإسلامية، ليتم إخطار المصالح الأمنية التي تنقلت رفقة مصالح الحماية المدنية، لتعاين الجثة في عين المكان ثم تحول إلى مستشفى مشدالة مع فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة التي باتت ظاهرة مستفحلة في الآونة الأخيرة ومست عدة حالات أهمها مراهقون، مما دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر ومحاولة دراسة الظاهرة للحد منها وإنقاذ شباب في عمر الزهور.