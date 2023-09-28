العثور على جثة ممثلة تركية شهيرة بإحدى حدائق إسطنبول

تداولت موقع تركية خبر العثور على جثة ممثلة شهيرة بإحدى حدائق إسطنبول، وتم ترجيح فرضية الانتحار بسبب العثور على أدوية اكتئاب بحوزتها.

وبحسب التقارير الإخبارية الواردة فقد عثر على الممثلة والمذيعة سيدا فتاح أوغلو جثّة هامدة في إحدى الحدائق بمنطقة بيوغلو، حيث أبلغ الشرطة طالب جامعي سمع صوت الرصاص.

وتوجّهت الجهات الأمنية في تمام الثامنة صباحاً إلى الحديقة بعدما تمّ الابلاغ عن وجود الجثة، لتبيّن بعد التدقيق الأوّلي، أنّ الرصاصة اخترقت الجانب الأيمن من رأس الضحية، كما وجدت الشرطة إلى جانبها مسدساً مرخّصاً وأدوية مضادّة للاكتئاب في حقيبتها.

وشاركت سيدا (44 عاماً)، يوم الأحد، صورة لها في حسابها عبر “إنستغرام”، أرفقتها بتعليق جاء فيه: “أَحِبَّ الحياة واحمِ جسدك”.

وقال الطالب في إفادته للشرطة: “سمعت صوت طلق ناريّ بينما كنت أمشي، وعندما لحقت الصوت وجدت امرأة مستلقية على ظهرها، مصابة بطلق ناريّ في الرأس، فأبلغت الشرطة على الفور”.

التحقيق في الحادثة لا يزال مستمراً، في انتظار تقرير الطب الشرعي، خصوصاً أنّ الموقع الذي حصلت فيه الحادثة كان خالياً من كاميرات المراقبة.

وأصدر حساب مسرح مدينة اسطنبول بياناً نعى فيه سيدا، وجاء فيه: “نشعر بحزن عميق لفقدان الممثلة القيّمة في مسرحنا، عزيزتنا سيدا فتاح أوغلو. آلامنا كبيرة جداً”.