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الجزائر
نزهة بحرية بـ"الجات سكي" تنتهي بمأساة

العثور على جثة منذر بعد 5 أيام من غرقه بساحل “بورصاي” بتلمسان

الطاهر حليسي
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العثور على جثة منذر بعد 5 أيام من غرقه بساحل “بورصاي” بتلمسان
ح.م

اهتز حي كشيدة، غرب مدينة باتنة، قبل عدة أيام، على مأساة غرق الشاب منذر بلقاسمي، 23 سنة، بشاطئ غير محروس قرب مدينة مرسى بن مهيدي “بورصاي” بولاية تلمسان، أين كان يقضي الخميس الماضي رحلة استجمام بالشاطئ رفقة أصدقائه.
وكان الشاب قد ركب دراجة مائية رفقة سائقها وزميل له، غير أن الجولة البحرية تحولت إلى مأساة عقب اصطدام “الجات سكي” بموجة كبيرة، قذفت بها في الماء فيما قذفت به بعيدا على علو أمتار، قبل أن يغرق في المياه، ولكونه لم يكن يرتدي سترة النجاة ولا يحسن السباحة، فقد ابتلع البحر الشاب الغريق، والأدهى من ذلك أنه فقد تماما ولم يعثر على جثته منذ الحادثة التي جدّت في السابعة من مساء الخميس الماضي، قرب منطقة المرسى البيضاء التابعة لدائرة مرسى بن مهيدي.

وعاشت عائلته فترة قلق بعد فشل مساعي البحث عنه على مدار أيام، فكرت فيها في القيام بصلاة الغائب، قبل أن ينجح فريق من 14 غطاسا صباح الثلاثاء من انتشال جثته وتحويلها لمستشفى الغزوات قبل تحويلها لمدينة باتنة، كي يتسنى لعائلته إقامة الجنازة ومراسم الدفن.

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