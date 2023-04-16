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العثور على جثث 5 من طاقم مروحية عسكرية مفقودة في اليابان

الشروق أونلاين
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العثور على جثث 5 من طاقم مروحية عسكرية مفقودة في اليابان
أرشيف
مروحية "UH-60 بلاك هوك"

عثر الجيش الياباني على 5 جثث لطاقم مروحية عسكرية، اختفت عن أجهزة الرادار قبل أيام جنوب غربي البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.

وكان خفر السواحل الياباني قد أعلن يوم 6 أفريل، فقدان مروحية عسكرية على متنها 10 أشخاص، قبالة جزيرة جنوبي البلاد.

المروحية من طراز “UH-60 بلاك هوك”، وقد اختفت عن شاشات الرادار أثناء خروجها في مهمة بمنطقة شمال جزيرة “مياكو”. حيث لايزال طاقمها المكوّن من 10 عسكريين في عداد المفقودين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين عسكريين، أن المروحية اختفت عن الرادار بعد حوالي ساعة من مغادرة قاعدتها في جزيرة “مياكو”.

وقد سخرت القوات اليابانية 4 سفن للمشاركة في عمليات البحث عن المروحية المفقودة. وقال رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا إن وزارة الدفاع تحقق في الحادث.

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