العثور على جثمان زوج وزيرة إيطالية.. ما قصة اختفائه الغامضة منذ 38 يوما؟

أسدلت السلطات الإيطالية الستار على لغز الاختفاء المحيّر، لزوج وزيرة الأسرة والمساواة وتكافؤ الفرص أوجينيا روتشيلا، بعدما عثرت على جثمانه في قاع بحيرة فيكو شمال العاصمة روما، عقب 38 يوما من فقدانه في حادث أثار اهتماما واسعا داخل إيطاليا.

وتعود الواقعة إلى 27 جوان الماضي، عندما كان لويجي كافالاري، البالغ من العمر 84 عاما، في نزهة على متن قارب صغير برفقة زوجته. ووفق وسائل إعلام إيطالية، أخبرها فجأة بأنه يشعر بتوعك، قبل أن يقفز إلى مياه البحيرة.

ولم تمر سوى لحظات حتى اختفى الرجل عن الأنظار، بينما ابتعد القارب غير المثبت عن موقعه، ما حال دون إنقاذه على الفور، لتبدأ بعدها واحدة من أطول عمليات البحث التي شهدتها المنطقة.

وشاركت في عمليات البحث فرق من الشرطة والإطفاء والغواصين، مدعومة بأجهزة سونار وكاميرات تحت الماء ومركبات آلية يتم التحكم بها عن بُعد، غير أن ضعف الرؤية وعمق البحيرة شكّلا تحديًا كبيرًا أمام فرق الإنقاذ.

وبعد أكثر من شهر من البحث المتواصل، تمكن الغواصون من العثور على جثمان كافالاري على عمق يقارب 18 مترا، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من المكان الذي شوهد فيه للمرة الأخيرة.

وعقب العثور على الجثمان، أعربت الوزيرة أوجينيا روتشيلا عن شكرها لفرق الطوارئ التي واصلت عمليات البحث طوال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن العثور على زوجها وضع حدا لـ”فترة مأساوية من الانتظار”.

وتتولى روتشيلا، البالغة من العمر 72 عامًا، حقيبة الأسرة والمساواة وتكافؤ الفرص في الحكومة الإيطالية، وهي عضو في حزب “إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقد أثارت الحادثة تعاطفا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الإيطالية، نظرا للظروف الغامضة التي أحاطت بالاختفاء واستمرار عمليات البحث لأكثر من خمسة أسابيع قبل العثور على الجثمان.