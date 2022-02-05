العثور على “حرّاق” مقتولا بساحل وهران

الجثة كانت داخل قارب في عرض البحر

عثرت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران مساء الجمعة على جثة شاب من مواليد 1986، ملقاة بقارب صيد تقليدي الصنع طوله 6 أمتار وذلك في عرض البحر على بعد 4 أميال بحرية شمال شاطئ كوراليز في مدينة عين الترك في الساحل الغربي لوهران، حيث أدى الحادث إلى الاستعانة بفريق طبي لمعاينة الجثة، التي أفصحت أن الشاب القتيل، تلقى طعنات على مستوى القفص الصدري وأنحاء متفرقة في الجسم، وبينت التحقيقات أن الجثة تعود إلى أحد المرشحين للهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر التامي في عين الترك، فيما فتحت المصالح الأمنية في وهران تحقيقا واسعا في ملابسات الحادثة، التي يشتبه أن تكون عصابات التهريب خلفها، في ظل تسجيل حوادث مماثلة في نقاط تهريب الحراقة في عدد من الشواطئ الجزائرية لاسيما وهران.

وكان شاطئ عين فرانين في كريشتل بوهران، شهد قبل شهور قليلة جريمة قتل شاب في عرض البحر ورميه، وكشفت التحقيقات أن الجريمة كان خلفها عصابة لتنظيم رحلات الهجرة السرية، انتقمت من الضحية، الذي يعمل لحساب جماعة أخرى.