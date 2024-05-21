العثور على خاتم أهداه خامنئي لرئيسي قبل وفاته.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد وفاته، والذي قدمه له المرشد الأعلى علي خامنئي كهدية.

وبإعلان وفاة رئيسي، الإثنين، والوفد المرافق له في حادث سقوط طائرته المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، انتشرت عبر شبكات التواصل عدة مقاطع مصورة متعلقة بالحادث، كان آخرها العثور على خاتم الرئيس الراحل.

🔻 خاتم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي 🥹 pic.twitter.com/LUokMQdabY — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) May 20, 2024

وشكك نشطاء في حقيقة الفيديو بينما قال البعض إنه لـ “مجتبى” نجل علي خامنئي، قدمه هدية للرئيس الإيراني قبل دقائق من صعوده الطائرة، لكن وسائل إعلام إيرانية أكدت أنه هدية من المرشد الأعلى للرئيس.

#الرئيس_الإیراني #مجتبى_خامنئي

🛑انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل تحت عنوان:

لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” ▪️غير صحيح

📍الحقيقة هذا الخاتم ل “مجتبى” نجل علي خامنئي، قدمه هدية للرئيس الإيراني قبل دقائق من صعوده الطائرة وقال له:

“سافر يا حبيبي سافر”… pic.twitter.com/hm0DIZHlW5 — Raymond Hakim (@RaymondFHakim) May 20, 2024

وبحسب مواقع إخبارية فقد انتشرت صورة الخاتم في وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية، حسماً للجدل حول هوية الراحل، والتأكيد على العثور على جثته.