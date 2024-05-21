-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

العثور على خاتم أهداه خامنئي لرئيسي قبل وفاته.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

الشروق أونلاين
  • 191
  • 0
العثور على خاتم أهداه خامنئي لرئيسي قبل وفاته.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد وفاته، والذي قدمه له المرشد الأعلى علي خامنئي كهدية.

وبإعلان وفاة رئيسي، الإثنين، والوفد المرافق له في حادث سقوط طائرته المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، انتشرت عبر شبكات التواصل عدة مقاطع مصورة متعلقة بالحادث، كان آخرها العثور على خاتم الرئيس الراحل.

وشكك نشطاء في حقيقة الفيديو بينما قال البعض إنه لـ “مجتبى” نجل علي خامنئي، قدمه هدية للرئيس الإيراني قبل دقائق من صعوده الطائرة، لكن وسائل إعلام إيرانية أكدت أنه هدية من المرشد الأعلى للرئيس.

وبحسب مواقع إخبارية فقد انتشرت صورة الخاتم في وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية، حسماً للجدل حول هوية الراحل، والتأكيد على العثور على جثته.

مقالات ذات صلة
لأول مرة في الجزائر .. “الروبوت النادل” لخدمة الزبائن بالمقاهي في وهران 

لأول مرة في الجزائر .. “الروبوت النادل” لخدمة الزبائن بالمقاهي في وهران 

تعرّف على فوائد سمك التونة وطريقة اختياره

تعرّف على فوائد سمك التونة وطريقة اختياره

قاموس إلكتروني جديد بثلاث لغات لتلاميذ الإبتدائي

قاموس إلكتروني جديد بثلاث لغات لتلاميذ الإبتدائي

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “الحصن 2024”

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “الحصن 2024”

بعد ارتفاعها لأشهر .. انخفاض محسوس في أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق

بعد ارتفاعها لأشهر .. انخفاض محسوس في أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق

المخرج محمد والي لـ”الشروق أونلاين”: علينا العمل على ترك ذاكرة مرئية للأجيال القادمة

المخرج محمد والي لـ”الشروق أونلاين”: علينا العمل على ترك ذاكرة مرئية للأجيال القادمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد