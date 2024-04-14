العثور على “رأس بشري” يعيد قضية مقتل زوج فنانة مغربية إلى الواجهة

عثر غواصون متطوعون في نهر أبي رقراق بالرباط، على جثة رجل يعتقد أنها تعود للقتيل رضا فارس، زوج الفنانة المغربية ريم فكري الذي راح ضحية عملية اختطاف وقتل وتعذيب.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن السلطات المغربية والطب الشرعي يواصلان جهودهما لحسم هوية صاحب الرأس الذي تم العثور عليه، ليتم عقبها تأكيد أو نفي صلته بالقضية التي شغلت الرأي العام المغربي.

وكانت السلطات المختصة قد تلقت بلاغا في الثامن فيفري الجاري، يفيد باختطاف زوج الفنانة فكري، في مدينة دار البيضاء، ونقله بواسطة سيارة دفع رباعي إلى جهة مجهولة، وذكرت صفحات مغربية أن المشتبه به الرئيسي في قضية القتل هو بارون حشيش مدان بجريمة قتل في فرنسا ومحكوم عليه بالسجن لـ21 عاما، اسمه رضا أبا كريم ومشهور بلقب “توربو”.

وأسفرت التحقيقات، بحسب المصادر، عن توقيف ذلك المشتبه فيه، مشيرة إلى أنه “احتجز الضحية داخل حاوية بمنزله في منطقة المنصورية بضواحي مدينة المحمدية”.

وبحسب التحقيقات، فقد “سارع المشتبه فيه إلى التخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي مدينة الرباط، وقد اعترف بممارسة التعذيب والتمثيل بجسده”.

وأكد المصدر ذاته أن “فرقا متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، باشرت عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري” الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

وتم توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة، والتي يعتقد أنها تمت بسبب خلافات شخصية.