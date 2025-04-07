العثور على رفات ثلاثة شهداء داخل مغارة في ميلة

في ثاني اكتشاف خلال شهر

في عملية تعد الثانية في ظرف شهر، تمكن عناصر من الحماية المدنية لولاية ميلة، من استخراج رفات 3 شهداء للثورة التحريرية من داخل مغارة تقع بجبل مسيد عيشة بإقليم بلدية حمالة 25 كلم شمال عاصمة الولاية ميلة.

وحسب مصادر “الشروق” فإن المغارة تقع بأعالي جبال بلدية حمالة بولاية ميلة، ويبلغ طولها أكثر من 100 متر، وقد تدخل فريق من عناصر الحماية المدنية المتخصص في التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة مجهز بعتاد خاص لغرض العملية التي انطلقت في حدود الساعة السابعة صباحا، وانتهت في حدود الساعة الثامنة ليلا، شارك فيها عناصر الدرك الوطني والقطاع العسكري لولاية ميلة.

وحسب مصادر محلية فإن العملية جاءت بناء على معلومات واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، من قبل مواطنين من أهل المنطقة تمكنوا، الأسبوع الفارط، أثناء رحلة استكشافية لجبال المنطقة، والولوج إلى مغارة “جبل مسيد عيشة” من العثور على 3 هياكل عظمية بشرية يعتقد أنها تعود لثلاثة شهداء سقطوا في ميدان الشرف خلال الثورة التحريرية الكبرى، ليتم على إثرها تشكيل فريق من الجهات المختصة، خلية بقيادة قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة بالتنسيق مع قائد القطاع العسكري ليتم الدخول إلى المغارة، وبعد عملية بحث واسعة في المسارات والتشعبات الضيقة داخل المغارة التي قدر طولها أكثر من 100 متر، عثر رجال الحماية المدنية على 3 هياكل عظمية يعتقد أنها تعود إلى شهداء الثورة التحريرية واستخراج رفات الشهداء الذين كانوا داخل المغارة وبجانبهم سلاح ناري من نوع بندقية مجهولة النوعية يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حزام به ذخيرة حية، مشط لشعر الرأس، بالإضافة إلى حافظة جلدية صغيرة فارغة.

وتأتي هذا الحادثة، بعد اكتشاف رفات الشهيد مختار سعيود في مغارة ببلدية الشيقارة في ولاية ميلة دائما.