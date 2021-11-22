العثور على رمز “ماسوني” بحوزة عصابة للاحتيال بوهران

أحد الموقوفين كان يحمل سلاحا ناريا

نجحت فصيلة الدرك الوطني بولاية وهران، في الإطاحة بأفراد شبكة دولية، تختص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال عرض بذور مجهولة المصدر، تدعي أنها صالحة لاستخراج منها مستخلصات نباتية لصناعة الأدوية والزيوت التجميلية.

العصابة الاجرامية متكونة من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، ينحدر الأول من الجزائر العاصمة، بينما الآخران من وهران، وقد أكدت التحريات التي فتحتها نفس الفصيلة، على ضوء شكوى رسمية تقدم بها أحد الضحايا الذي سلب منه مبلغ 100 مليون سنتيم، أن العصابة تمتهن أيضا نشاط الإبحار السري وتهريب البشر، انطلاقا من شواطئ عين الترك، وسمحت التحقيقات الميدانية باكتشاف أن الموقوفين مسبوقون قضائيا، وقاموا بعدة قضائيا نصب واحتيال على عدة أشخاص بحيث رفعت ضدهم عدة مخالفات من بينها تكوين جمعية أشرار، تنظيم وتدبير رحلات غير الشرعية عن طريق البحر، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، حيازة سلاح بطريقة غير شرعية، استعمال دعامة من شأنها زعزعة إيمان المسلمين “خاتم وقلادة بها رمز الماسونية”.

وبعد تفتيش مساكن الموقوفين تمّ حجز سيارة من نوع 208، ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 22 مليون سنتيم و400 بذرة مجهولة النوع والمصدر، وزورق مزود بمحرك ماركوري بقوة 115 حصان، إضافة إلى مسدس آلي من الصنف السابع، وقلادة وخاتم بهما رمز الماسونية.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة.