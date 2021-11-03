العثور على سيدة إيطالية مقتولة بمسكنها في باتنة

الضحية متزوجة من جزائري

اهتز، مساء الثلاثاء، سكان حي 1200 مسكن بباتنة، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها مواطنة إيطالية، تدعى سيلفانا جوليان 64 سنة، متزوجة من جزائري، ولهما أبناء يقيمون بإيطاليا ويترددون على الجزائر، وتقيم منذ سنوات طويلة بالبلاد.

وكانت مصالح الأمن وفرق الشرطة العلمية والحماية المدنية، قد تنقلوا إلى مسكن الضحية، بمجرد إخطارهم بالعثور على الفقيدة جثة هامدة داخل غرفتها وعليها آثار ضرب بآلة حادة، بغرض القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وإجراء المعاينات وذلك بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، خاصة ما تعلق برسم مسرح الجريمة ومعاينة الجثة وجمع قرائن جنائية، وكل ما من شأنه أن يفيد في مجريات التحري والتحقيق بغرض الوصول لتحديد هوية الجناة، الذين لا يعرف إن كانوا قد قاموا بارتكاب جريمتهم لأسباب متعلقة بالسرقة أو لدوافع أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات المفتوحة، بشأن هذه الجريمة النكراء والتي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان المنطقة.

من جهة أخرى، عثر مواطنون ليلة الثلاثاء، على شاب يبلغ من العمر 24 سنة مكبلا ومقيد الأطراف العلوية والسفلية، بسلك معدني، ومرمي على قارعة الطريق المؤدي إلى عيون العصافير. وحسب معلومات فإن الضحية تم تكبيله من طرف مجموعة من الأشرار التي قامت بتجريده من سيارته من نوع “هيونداي إي 10” والتي سرقت منه. وفور ذلك شنت مصالح الأمن دوريات على المحور الطرقي وتفرعاته، بحثا عن الجناة، ومكان إخفاء المركبة.