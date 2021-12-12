العثور على فتاة مكبلة ومعصوبة العينين بشارع في وهران

الضحية كادت تلقى حتفها جراء البرد

استيقظ صباح الأحد سكان حي 1063 مسكن بحي عدل بوهران، على مشهد مروع حين عثروا على فتاة عشرينية تطلب النجدة وهي في حالة حرجة، حيث كانت معصوبة العينين، ومقيدة اليدين بواسطة شريط لاصق، الأمر الذي أثار حالة طوارئ بالحي السكني الهادئ، حيث سارع بعض الجيران إلى نجدتها والاتصال بالمصالح المختصة من أجل التحقيق في هذه القضية الغريبة، التي لم يسبق أن عاشها السكان من قبل، فقد راجت معلومات وفرضيات كثيرة حول الفتاة التي كانت تبكي من شدة الخوف والبرد، خاصة أن من وضعها بالمجمع السكني تركها على قارعة الرصيف مع الساعات الأولى للصباح.

وخلال تنقل “الشروق” لعين المكان، صرح بعض قاطني العمارات المطلة على مسرح الحادثة، أنهم في حدود الثامنة والنصف صباحا، سمعوا عويل وبكاء فتاة، وحين أطلوا من الشرفات لمحوا الضحية وهي تطلب النجدة من المارة، خاصة أنها كانت مقيدة اليدين ومغمضة العينين ما أعجزها عن الحركة، وعلى التو تم إخطار مصالح الأمن التي حضرت إلى عين المكان، وتم فك وثاق الفتاة، ثم تحويلها للمصلحة من أجل استكمال التحقيق حول هذه الحادثة التي أثارت حالة من الرعب والفزع في نفوس السكان، خاصة الأمهات اللواتي تعاطفن مع الفتاة وقمن بتغطيتها بواسطة معطف لحمايتها من البرد، إلى غاية وصول مصالح الأمن.

من جهة ثانية، أفادت مصادر من خلية الاتصال بأمن الولاية، أن الأمر يتعلق بفتاة من مواليد 1995 تقطن ببلدية عين الترك، تم تحويلها من طرف شخص إلى ذلك الحي السكني، بعد تقييدها بواسطة شريط لاصق، والتحقيقات لا تزال متواصلة من أجل معرفة دواعي هذا التصرف الصادر عن الجاني، والذي يكون حسب شهادة الضحية قد سلبها هاتفها النقال وبعض المال، ثم قام بنقلها مع ساعات الصباح الباكر إلى الحي السكني عدل، ثم لاذ الفرار نحو وجهة مجهولة بواسطة سيارته.